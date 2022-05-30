Из-за загоревшегося грузовика в Самарской области пострадал мужчина

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В понедельник, 30 мая, примерно в 13:53, на 31 километре трассы Самара — Большая Черниговка, в районе с. Дубовый Умет, загорелся автомобиль DAF. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.