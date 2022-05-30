Страховой Дом ВСК провел референс-визит для слушателей программы МВА академии РАНХиГС. Участие в нем позволяет партнерам ВСК ознакомиться с передовыми кейсами и опытом цифровой трансформации бизнеса, а также успешного проектного управления.
Так, во время референс-визита слушатели программы МВА академии РАНХиГС — менеджеры среднего и высшего звена, работающие в сфере строительства, транспорта, оптовой торговли, ТЭК и т. д., — прослушали доклады о самых частых ошибках компаний при внедрении технологичных сервисов, создании облачной архитектуры на новом технологическом стеке с применением low-code, обсудили автоматизацию бизнес-процессов на примере урегулирования страховых случаев, инструменты работы с розничными клиентами, в частности при помощи технологичных платформ. Кроме того, топ-менеджеры ВСК поделились опытом построения экосистемных сервисов и успешной API-интеграции с партнерами.
Спикерами и модераторами мероприятия выступили ведущие специалисты ВСК — заместитель генерального директора по развитию бизнеса Ольга Сорокина, руководитель центра управления изменениями Светлана Валецкая, главный системный архитектор Андрей Соколов, руководитель центра развития продуктов Юлия Шимова, руководитель департамента по работе с высокотехнологичными партнерами Вячеслав Куприянов, руководитель "Блока Медицины" Юлия Галаничева, старший вице-президент — руководитель центра развития продуктов Александр Абраменко, руководитель центра дистанционного сервиса Артем Ярославов, исполнительный директор по маркетинговым коммуникациям Александр Охрименко.
"За 30 лет работы ВСК удалось накопить внушительную экспертизу в самых разных аспектах бизнеса — от цифровизации процессов до управления командами и формирования одной из крупнейших агентских сетей в страховой отрасли. Мы первые на рынке запустили полностью дистанционное урегулирование по каско и AI-урегулирование, ВСК является единственным российским страховщиком, ставшим финалистом международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards. Организация референс-визитов позволяет нам делиться с партнёрами накопленным опытом, причем делать это в максимально неформальной, открытой обстановке", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Также в рамках мероприятия Александр Тарновский вручил благодарность Сергею Календжяну, декану Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС за многолетнее плодотворное сотрудничество со Страховым Домом ВСК и участие в подготовке профессиональных кадров для компании.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.