Страховой Дом ВСК провел референс-визит для слушателей программы МВА академии РАНХиГС. Участие в нем позволяет партнерам ВСК ознакомиться с передовыми кейсами и опытом цифровой трансформации бизнеса, а также успешного проектного управления.

Так, во время референс-визита слушатели программы МВА академии РАНХиГС — менеджеры среднего и высшего звена, работающие в сфере строительства, транспорта, оптовой торговли, ТЭК и т. д., — прослушали доклады о самых частых ошибках компаний при внедрении технологичных сервисов, создании облачной архитектуры на новом технологическом стеке с применением low-code, обсудили автоматизацию бизнес-процессов на примере урегулирования страховых случаев, инструменты работы с розничными клиентами, в частности при помощи технологичных платформ. Кроме того, топ-менеджеры ВСК поделились опытом построения экосистемных сервисов и успешной API-интеграции с партнерами.

Спикерами и модераторами мероприятия выступили ведущие специалисты ВСК — заместитель генерального директора по развитию бизнеса Ольга Сорокина, руководитель центра управления изменениями Светлана Валецкая, главный системный архитектор Андрей Соколов, руководитель центра развития продуктов Юлия Шимова, руководитель департамента по работе с высокотехнологичными партнерами Вячеслав Куприянов, руководитель "Блока Медицины" Юлия Галаничева, старший вице-президент — руководитель центра развития продуктов Александр Абраменко, руководитель центра дистанционного сервиса Артем Ярославов, исполнительный директор по маркетинговым коммуникациям Александр Охрименко.

"За 30 лет работы ВСК удалось накопить внушительную экспертизу в самых разных аспектах бизнеса — от цифровизации процессов до управления командами и формирования одной из крупнейших агентских сетей в страховой отрасли. Мы первые на рынке запустили полностью дистанционное урегулирование по каско и AI-урегулирование, ВСК является единственным российским страховщиком, ставшим финалистом международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards. Организация референс-визитов позволяет нам делиться с партнёрами накопленным опытом, причем делать это в максимально неформальной, открытой обстановке", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Также в рамках мероприятия Александр Тарновский вручил благодарность Сергею Календжяну, декану Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС за многолетнее плодотворное сотрудничество со Страховым Домом ВСК и участие в подготовке профессиональных кадров для компании.