В самарских колониях ИК-6 и ИК-26 прошли антитеррористические учения

В четверг, 26 мая, оперативный штаб в Самарской области провел командно-штабное учение на территориях колоний ИК-6 и ИК-26. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ России.
Во время учений в штабном формате отработали комплекс совместных мероприятий участников по освобождению заложников и обезвреживанию террористов на объектах регионального УФСИН.
К учению привлекали УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСИН, Управление Росгвардии
по Самарской области, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, ОПК "Поволжье" ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, органы исполнительной власти Самарской области и администраций Самары и Волжского района.
"Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению", - отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
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Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.