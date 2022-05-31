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В самарских колониях ИК-6 и ИК-26 прошли антитеррористические учения

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 мая, оперативный штаб в Самарской области провел командно-штабное учение на территориях колоний ИК-6 и ИК-26. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ России.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Во время учений в штабном формате отработали комплекс совместных мероприятий участников по освобождению заложников и обезвреживанию террористов на объектах регионального УФСИН.

К учению привлекали УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСИН, Управление Росгвардии
по Самарской области, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, ОПК "Поволжье" ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, органы исполнительной власти Самарской области и администраций Самары и Волжского района.

"Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению", - отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

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