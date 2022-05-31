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Общество

Подопечные детского фонда получили книжки-путеводители по Самаре

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Интерактивные книжки-путеводители по городу получили в подарок юные жители Самары - акция прошла в рамках благотворительного проекта "Моя добрая Самара" в областной детской библиотеке в четверг, 26 мая.

Фото: Антон СЕНЬКО

Подарки получили подопечные фонда "Хорошие истории" - дети из многодетных и малообеспеченных семей. Всего на встречу собралось более 15 ребятишек разных возрастов. Партнером и спонсором акции выступил Самарский филиал АО "Ростелеком".

Главный вдохновитель благотворительного проекта, генеральный директор компании "Лаборатория Медиа" Микаэла Царевская рассказала собравшимся историю появления книги: "Мы обратили внимание, что в Самаре много путеводителей разного формата и содержания, но не было ни одного, который знакомил бы юных самарцев с их родным городом. Да и гостей города тоже. И мы решили это исправить".

По словам Микаэлы Царевской, от идеи до печати книги прошло почти полтора года. Сейчас она есть в продаже практически во всех книжных магазинах города. Но по прошествии некоторого времени авторы поняли, что не все семьи могут купить интересную книгу своим детям, и тогда родилась идея благотворительного проекта под названием "Моя добрая Самара".

 

Свою лепту в реализацию проекта внесла компания "Ростелеком". Именно благодаря ее финансовой поддержке часть книг попала в руки читателям из малообеспеченных семей.

Заместитель директора Самарского филиала "Ростелеком" Алена Яштынгина призналась - она и ее коллеги очень рады тому, что в Самаре есть те, кто любит свой родной город. "Если честно, то нам иногда очень обидно слышать от молодежи, что в Самаре скучно и нечего посмотреть. А ведь у нас замечательный город, который является культурным центром, и он достоин внимания туристов, достоин того, чтобы наши детки изучали его историю", - считает она.

Алена Яштынгина обратила внимание, что одна из главных задач культуры - это связь. Связь времен, связь между поколениями, которую нельзя прерывать, иначе нарушится жизненный цикл. Именно поэтому компания приняла активное участие в проекте - ведь в книге отражена и история самой компании как исторического преемника первого оператора самарского телеграфа и телефона, которым исполнилось уже более 160 лет.

Директор Самарской областной детской библиотеки Ксения Ревзина отметила, что эта замечательная книга поможет детям познакомиться с Самарой, узнать ее историю.

Представитель благотворительного фонда "Хорошие истории" Лариса Матросова призналась, что рада находиться в библиотеке, ведь сюда ходили ее дети, а сейчас записана внучка. "Это очень приятное событие, очень хорошая история для нашего фонда, потому что это первый детский путеводитель. Книга сделана современно, классно и очень интересно - моей внучке она точно понравится", - заверила Лариса Матросова.

Один из авторов и редактор путеводителя Денис Либстер в увлекательной форме рассказал собравшимся, как именно рождалась книга, кто мог стать главным героем и как авторы старались уместить в ней как можно больше фактов о Самаре - о городе, имеющем более чем 400-летнюю историю.

В заключение ребята в игровой форме ответили на вопросы о памятных местах Самары, узнали новые увлекательные истории. Каждый ребенок получил уникальный экземпляр книги с автографом и стал участником памятной фотосессии с автором.

Информационными партнерами акции выступили региональный новостной портал "Волга Ньюс" и сайт для детей и родителей Самары Бебинка.

Напомним, что это не первая встреча организаторов проекта "Моя добрая Самара" с читателями - неделю назад путеводители по городским достопримечательностям вручили многодетным семьям. Подарки передали в торжественной обстановке на благотворительном концерте в клубе "Заря".

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