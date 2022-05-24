"Вместе весело шагать": юным самарцам подарили путеводители по городу

Интерактивные путеводители по городским достопримечательностям вручили многодетным семьям организаторы проекта "Моя добрая Самара". Подарки передали в торжественной обстановке на благотворительном концерте в клубе "Заря" 21 мая.

"Сами путеводители были напечатаны еще прошлой весной, а потом мы решили этот проект сделать благотворительным", - рассказала директор издательства "Лаборатория Медиа" Микаэла Царевская.

В мае 2022 года праздник состоялся благодаря спонсору — самарскому филиалу "Ростелекома", который выкупил часть тиража в пользу многодетных и малообеспеченных семей Самары.

"Все мы любим получать подарки, но ещё приятнее эти подарки дарить, - обратилась к маленьким читателям пресс-секретарь самарского филиала ПАО "Ростелеком" Наталия Волжанская. - Для того, чтобы вы сегодня могли получить наш новый детский путеводитель по Самаре, трудилось большое количество людей: писатели, художники, редакторы, издатели. Они старались сделать эту книгу яркой и интересной. И теперь вы можете играть, разгадывать загадки, рисовать и знакомиться с нашим замечательным городом. Откройте путеводитель и вы увидите, сколько приключений вас ждёт!".

Еще один партнер акции — фонд "Личное участие", который взял на себя координацию благотворительной составляющей.

Первыми читателями книги стали дети из семей-участников Самарской областной общественной организации поддержки семей "ВМЕСТЕ". "Сегодня мы проводим наш ежегодный отчетный концерт под названием "От всей души" и в нем принимают участие дети всей нашей организации. Это дети из приемных семей, из многодетных семей, дети с ОВЗ", - рассказала директор фонда Елена Волгина, поблагодарив спонсоров акции.

Главный посыл праздника — объединить всех детей на сцене и дать им первый положительный опыт выступления вместе со своими братьями, сестрами и родителями. Ведь одного таланта, чтобы выступать на сцене недостаточно — детям нужна уверенность, атмосфера поддержки, доброты, ощущение, что из зала смотрят самые близкие люди и им обязательно все понравится.

"Я посмотрела подарок, который приготовили нашим участникам — это прекрасная книга о нашем городе, в детском формате, в ней отмечены все памятные места. Помимо того, что город надо любить — его еще надо знать, знать историю этого места, как оно называется, иметь возможность пообсуждать с родителями. На мой взгляд — это очень полезный подарок", - считает председатель правления фонда "ВМЕСТЕ" Ольга Голубь.

Книгам были рады не только дети, но и их родители. "Большое спасибо спонсору — нам очень понравилась книга и мы с детьми с удовольствием будем по ней заниматься", - отреагировали на подарок в семье Анакян. Семья состоит из мамы, папы и четверых ребятишек: старшие дочки учатся в школе, а младшие сыновья — еще дошкольники. Дети участвуют во всевозможных конкурсах, сначала занимались танцами, а сейчас девочки увлеклись пением. Для концерта они подготовили танцевально-вокальный номер по мотивам русской народной песни и костюма.

Особенно детей и родителей привлекли интерактивные возможности издания — с книгой в руке можно гулять по городу, решать ребусы и задачи, можно разукрашивать картинки и рисовать свои.

В роли информационных партнеров мероприятия выступили интернет-сайт для семейного чтения Бебинка и региональный портал "Волга Ньюс".

По словам организаторов, они не намерены останавливаться на достигнутом — часть тиража также будет передана в другие благотворительные фонды. Ближайшая акция состоится 26 мая в областной детской библиотеке на ул. Невская, 8 в Самаре — книги получат подопечные фонда "Хорошие истории".