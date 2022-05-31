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Культура

В Самаре откроется фотовыставка "Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области"

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 июня, в Самаре откроется фотовыставка "Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области" (0+).

На мультимедийных экранах на склоне площади Славы начнет работу фотовыставка "Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области". Организатор - Агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области.

Проект "Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области" - своеобразный эталон профессионализма и высокой культуры творческой молодежи Самарской области, которая обучается и работает в сфере культуры, искусств и образования. Проект реализуется с 2006 г., и за это время героями книги стали 127 одаренных детей региона, представляющих 30 специальностей по всем видам искусств. Среди них - победители Дельфийских игр, обладатели Гран-при международных и всероссийских конкурсов и олимпиад, победители всевозможных смотров и конкурсов, участники престижных фестивалей, обладатели различных премий - губернаторских и президентских. Каждому в книге отведена отдельная страница, где указаны главные достижения и весомые награды лауреатов. Два тома издания уже поступили на хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина.

В течение месяца, с 1 июня по 1 июля, самые яркие страницы "Золотой книги" будут представлены на медиаэкране областной столицы на площади Славы.

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Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти

Джон Браво 11 января 2022 13:04 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.

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Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

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