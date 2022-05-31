В среду, 1 июня, в Самаре откроется фотовыставка "Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области" (0+).

На мультимедийных экранах на склоне площади Славы начнет работу фотовыставка "Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области". Организатор - Агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области.

Проект "Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области" - своеобразный эталон профессионализма и высокой культуры творческой молодежи Самарской области, которая обучается и работает в сфере культуры, искусств и образования. Проект реализуется с 2006 г., и за это время героями книги стали 127 одаренных детей региона, представляющих 30 специальностей по всем видам искусств. Среди них - победители Дельфийских игр, обладатели Гран-при международных и всероссийских конкурсов и олимпиад, победители всевозможных смотров и конкурсов, участники престижных фестивалей, обладатели различных премий - губернаторских и президентских. Каждому в книге отведена отдельная страница, где указаны главные достижения и весомые награды лауреатов. Два тома издания уже поступили на хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина.

В течение месяца, с 1 июня по 1 июля, самые яркие страницы "Золотой книги" будут представлены на медиаэкране областной столицы на площади Славы.