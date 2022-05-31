В среду, 1 июня, в Самаре откроется фотовыставка "Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области" (0+).
На мультимедийных экранах на склоне площади Славы начнет работу фотовыставка "Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области". Организатор - Агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области.
Проект "Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области" - своеобразный эталон профессионализма и высокой культуры творческой молодежи Самарской области, которая обучается и работает в сфере культуры, искусств и образования. Проект реализуется с 2006 г., и за это время героями книги стали 127 одаренных детей региона, представляющих 30 специальностей по всем видам искусств. Среди них - победители Дельфийских игр, обладатели Гран-при международных и всероссийских конкурсов и олимпиад, победители всевозможных смотров и конкурсов, участники престижных фестивалей, обладатели различных премий - губернаторских и президентских. Каждому в книге отведена отдельная страница, где указаны главные достижения и весомые награды лауреатов. Два тома издания уже поступили на хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина.
В течение месяца, с 1 июня по 1 июля, самые яркие страницы "Золотой книги" будут представлены на медиаэкране областной столицы на площади Славы.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.