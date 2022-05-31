В День России стартует телевизионный марафон-фестиваль молодежной патриотической песни "С чего начинается Родина"

12 июня в 08:00 (мск) на мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU" стартует телевизионный проект, организованный ВГТРК и ГТРК "Самара", - 12-часовой телевизионный марафон-фестиваль молодежной патриотической песни "С чего начинается Родина".

Вокалисты, семейные ансамбли, хоровые коллективы, профессиональные и самодеятельные творческие объединения - марафон собрал воедино тысячи граждан страны вокруг идеи патриотизма, любви к своей Родине, реализации талантов каждого исполнителя в песенном жанре. Лучшие видеоклипы, снабженные специально подобранным видеорядом о национальных особенностях территорий, климатических и культурных красотах, быте и традициях народов, проживающих на территории России, войдут в это удивительное пространство, названное авторами телемарафоном "С чего начинается Родина".

Стать известными на всю страну, блеснуть талантом и творчески самореализоваться смогли участники, подавшие заявки и размещавшие свои проекты на сайтах региональных ГТРК во всех регионах России. К исполнению допускались как авторские, так и общеизвестные произведения, причем в любом жанре. На региональном этапе в отборочный тур были приглашены молодые люди в возрасте от 10 до 35 лет. Авторитетное жюри в каждом субъекте федерации определило 10 полуфиналистов, работы которых прошли на окружной уровень.

Специально созданные комиссии в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах отобрали от каждого региона по три-пять претендентов, их конкурсные работы были включены во всероссийский телемарафон.

Марафон-фестиваль молодежной патриотической песни пройдет в День России, 12 июня. "С чего начинается Родина" - это уникальная возможность увидеть себя на главной мультимедийной онлайн-платформе страны "Смотрим.ру" и на всех региональных каналах, а также услышать на радиостанциях ВГТРК.

У филиала ВГТРК ГТРК "Самара" уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полета человека в космос, 16-часовой телевизионный онлайн-марафон "Славься, Отечество!" и 24-часовой телемарафон "Широка страна моя родная".

Прямую трансляцию можно будет смотреть на российской мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU" (в мобильных версиях это официальные приложения для Android и iOS), а также в эфире телеканала "Самара 24".