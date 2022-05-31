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Страхование Финансы

Женщины от 36 до 59 лет — самые активные путешественники по России в 2022 году

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, наиболее активными путешественниками по России в первые пять месяцев 2022 года стали женщины в возрасте от 36 до 59 лет.

Все мужчины и женщины были разделены на четыре возрастных сегмента: до 18 лет, от 18 до 35 лет, от 36 до 59 лет, а также 60 лет и старше. Исходя из итоговых цифр, женщины ездили по России чаще мужчин — 59% от общего числа против 41% мужчин.

Чаще всего в путешествия отправлялись женщины в возрасте от 36 до 59 лет, их доля от всех туристов составила 28%. Среди мужчин этого возраста любителей поездок по стране оказалось меньше — 15%. Больше трети всех путешественников — дети до 18 лет, их набралось 34,3%. Причем доля мальчиков здесь выше, чем девочек — 18,5% против 15,8%.

Молодежь от 18 до 35 лет была не так активна в первые пять месяцев 2022 года. Доля туристов среди них составила 17,8%: 11% — девушки и 6,8% — парни.

"Наши аналитики отмечают значительный рост спроса на поездки по России. Путешествия по стране предпочитают в основном взрослые с детьми, а реже остальных в поездки отправлялись люди в возрасте 60 лет и старше: 4,7% от общего числа. Причем мужчин из этого сегмента оказалось менее 1%, — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по продажам Страхового Дома ВСК. — Отправляясь в отпуск, даже если ваша поездка продлится всего несколько дней, нельзя забывать о страховой защите. Тем более что она обойдется гораздо дешевле, чем возможные самостоятельные расходы на лечение".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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