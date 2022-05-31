По данным Страхового Дома ВСК, наиболее активными путешественниками по России в первые пять месяцев 2022 года стали женщины в возрасте от 36 до 59 лет.
Все мужчины и женщины были разделены на четыре возрастных сегмента: до 18 лет, от 18 до 35 лет, от 36 до 59 лет, а также 60 лет и старше. Исходя из итоговых цифр, женщины ездили по России чаще мужчин — 59% от общего числа против 41% мужчин.
Чаще всего в путешествия отправлялись женщины в возрасте от 36 до 59 лет, их доля от всех туристов составила 28%. Среди мужчин этого возраста любителей поездок по стране оказалось меньше — 15%. Больше трети всех путешественников — дети до 18 лет, их набралось 34,3%. Причем доля мальчиков здесь выше, чем девочек — 18,5% против 15,8%.
Молодежь от 18 до 35 лет была не так активна в первые пять месяцев 2022 года. Доля туристов среди них составила 17,8%: 11% — девушки и 6,8% — парни.
"Наши аналитики отмечают значительный рост спроса на поездки по России. Путешествия по стране предпочитают в основном взрослые с детьми, а реже остальных в поездки отправлялись люди в возрасте 60 лет и старше: 4,7% от общего числа. Причем мужчин из этого сегмента оказалось менее 1%, — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по продажам Страхового Дома ВСК. — Отправляясь в отпуск, даже если ваша поездка продлится всего несколько дней, нельзя забывать о страховой защите. Тем более что она обойдется гораздо дешевле, чем возможные самостоятельные расходы на лечение".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.