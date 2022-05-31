Дмитрий Азаров принял участие в выездном совещании секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева

Во вторник, 31 мая, в Казани секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.

Участие в нем приняли полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители федеральных министерств и ведомств, главы регионов округа. Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено мерам по нейтрализации угроз национальной безопасности при реализации государственной политики в сфере демографии и повышения качества жизни населения сельских территорий.

Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область - высоко урбанизированный регион. 80% населения - это жители городов, в том числе крупнейших - Самары и Тольятти, которые формируют самую крупную нестоличную агломерацию в стране. Пятая часть населения губернии проживает в 284 сельских поселениях. "Труженики села вносят большой вклад в экономику региона, и именно жители села во многом обеспечивают продовольственную безопасность", - отметил глава региона.

Участники совещания сошлись во мнении, что сельские территории служат важнейшим ресурсом. Несмотря на то что доля сельского населения серьезно уступает городскому, вклад сельчан в обеспечение экономического развития страны, продовольственной и экологической безопасности имеет огромное значение. В связи с этим государство уделяет особое внимание развитию сельских территорий, повышению качества жизни граждан.

Игорь Комаров отметил: "Сельские территории занимают почти 90% площади нашей страны. Только в ПФО в сельской местности проживает 8 млн человек, т.е. почти треть (27,6%) населения округа (все население в округе составляет 28,8 млн чел.). В этой связи достижение высокого уровня занятости, доступности социальных услуг, благосостояния сельского населения является стратегически важной задачей и безусловным приоритетом государства. Развитие нашей страны не может быть целостным и эффективным без решения задач по развитию сельских территорий".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для развития сел сегодня есть целый ряд механизмов, которые позволяют модернизировать и строить новую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. Именно на это нацелены федеральные программы и проекты.

"В рамках национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, проводится большая системная работа по всей территории РФ. Без программы "Комплексное развитие сельских территорий" нам бы пришлось сложнее, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Комплекс возможностей, которые представляют нацпроекты, объединенные с мерами региональной поддержки конкретным семьям, хозяйствам, интеграция в эту работу социальных контрактов дает серьезный импульс развитию села".

В этом году из федерального бюджета на реализацию программ по развитию сельских территорий в регион в общей сложности будет направлено свыше 880 млн рублей. Важно отметить, что в прошлом году 483 человека смогли на выгодных условиях получить сельскую льготную ипотеку. 19 семей получили социальные выплаты на строительство и приобретение жилья. Было введено в строй 11,6 км газопроводов и 29 км водоводов. 268 общественных пространства были благоустроены. Для привлечения молодежи на село в регионе активно внедряется целевое обучение по специальностям сельхозотрасли. Договоры заключили 79 человек. При этом продолжается ремонт и строительство детских садов, школ, больниц, ФАП, учреждений культуры.

Вместе с тем есть немало направлений, к которым требуется дополнительное внимание. "На федеральном уровне и в регионах проводится большая работа, однако принятые меры и действующие инструменты пока не позволяют преодолеть негативные тренды и тенденции демографических и социально-экономических процессов. Необходимо выработать новые предложения о совершенствовании государственной политики и обозначить меры, которые необходимо дополнительно принять, чтобы обеспечить улучшение качества жизни на селе, создать благоприятные условия для решения задач преобразования и увеличения вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул Игорь Комаров.

Отдельное внимание на совещании уделено вопросам защиты национальных интересов России на фоне проведения США и коллективным Западом агрессивной политики в отношении нашей страны, а также достижению всех заявленных целей специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

В ходе совещания с докладом также выступил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий. "Развитие сельских агломераций в современных условиях санкционного давления на Россию может и должно стать хорошим катализатором для смежных отраслей, стимулирования инвестиционной активности на селе, формирования внутреннего спроса в экономике", - отметил заместитель полномочного представителя.

Дмитрий Азаров отметил, что подобные совещания позволяют познакомиться с лучшими практиками, которые уже дают успешный результат в соседних регионах, и внедрить на Самарской земле. "Уверен, опыт различных регионов интересен и его можно брать на вооружение. При этом мы также можем предложить нашим соседям, друзьям свои успешные практики", - резюмировал Дмитрий Азаров.