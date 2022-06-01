Один дома: "Росгосстрах" выяснил, с какого возраста дети остаются без присмотра

Дети в России становятся самостоятельными с 7-9 лет, почти половина родителей готова оставлять их дома одних в этом возрасте, выяснили СК "Росгосстрах", Банк "Открытие" и MAXIMUM Education в ходе совместного исследования. В том же возрасте большинство детей в нашей стране уже умеют пользоваться бытовыми приборами, родители начинают доверять им ключи от дома и отпускают гулять без сопровождения.

Оставить ребенка без присмотра в 7-9 лет готовы 46% родителей, 23,5% опрошенных предпочтут сделать это в 10-13 лет, 20% — в 5-7 лет, 4% — в 3-5 лет. 1% респондентов считает, что остаться дома один ребенок может только после совершеннолетия.

Две трети опрошенных родителей рассказали, что присмотреть за ребенком им помогают старшие родственники, няня или соседи. В каждом пятом случае с детьми сидит только один из родителей. Самыми популярными причинами оставить ребенка без присмотра оказалась необходимость выйти "на минутку" выкинуть мусор или зайти в магазин у дома (21%), поехать по делам и рабочим обязанностям на пару часов (17%). Реже это потребность уйти на полный рабочий день (16%) и по личным делам — к косметологу, парикмахеру, на маникюр (13,5%). Каждый пятый родитель на время своего отсутствия посадит ребенка перед телевизором или планшетом, такое же число опрошенных просто закроет его в квартире.

По мнению половины родителей, ребенок должен уметь пользоваться бытовыми приборами/электричеством/микроволновкой в возрасте 7-9 лет. 28% опрошенных считают, что нужно научить его этому в 5-7 лет, 19% — в 10-13 лет. На возраст 14 лет и старше обучение таким вещам оставляют меньше 2% родителей.

Больше половины детей обучены самостоятельно греть еду в микроволновке, почти треть умеет пользоваться плитой и готовить себе несложные блюда. Тем не менее основной страх родителей (29%), которые оставляют ребенка одного, заключается в том, что он нарушит технику безопасности или забудет выключить плиту, чем нанесет вред себе и жилью. 17% опрошенных боится, что в дом попадут незнакомые люди. Самыми главными правилами безопасности, которым россияне учат детей, оказались запрет общаться с незнакомыми и уходить куда-либо, не поставив в известность родителей.

"К сожалению, травматизм среди детей высок и он растет от года к году. Если в 2020 году мы урегулировали более 5 тыс. страховых случаев с детьми, то в 2021 году практически в два раза больше, около 9,2 тыс. случаев, — отмечает Начальник отдела выплат по личному страхованию "Росгосстраха" Анна Антонова. — Самый опасный возраст, в котором дети чаще всего травмируются, это 12-13 лет, на него приходится 23,2% всех детских травм. Возможно, это связано и с тем, что как раз в этом возрасте дети становятся относительно самостоятельными, им разрешается гулять на улице, ходить в школу без присмотра взрослых. Самая популярная причина обращений — ушибы, на втором месте раны, на третьем — переломы костей".

Специалисты "Росгосстраха" отмечают, что особого внимания требует также семи- и восьмилетний возраст, когда уровень травматизма у детей резко вырастает, более чем в два раза. Так, в прошлом году в компании зафиксировали 321 происшествие с 7-летними детьми, а на 8-летних приходится уже 671 травма. Согласно исследованию, именно в этом возрасте, у многих совпадающих с окончанием первого класса школы, детей начинают оставлять одних и разрешают им пользоваться бытовыми и электрическими приборами.

Не долеченная в детстве травма потом может напоминать о себе всю жизнь, поэтому так важно провести качественное лечение и полноценную реабилитацию, что стоит недешево. Полученные по страховке деньги минимизируют траты родителей на лечение и восстановление ребенка.

"В целом страхование ребенка от несчастных случаев — достаточно недорогая программа, которая доступна большинству российских жителей: цена полиса составляет в среднем 0,5% от суммы страхового покрытия. В базовую программу страхования детей входят риски получения травмы, инвалидности, ухода из жизни. Застраховать ребенка можно как на год, так и на короткое время, например, на период спортивных мероприятий или поездки в летний лагерь", — говорит начальник Управления андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Анна Комиссарова.

По ее словам, страхование детей от несчастных случаев очень популярно в России. В 2021 году "Росгосстрах" заключил более 300 тыс. договоров страхования детей от несчастного случая, по которым общая сумма ответственности компании составляет более 1 млрд рублей. Чаще всего детей страхуют в Кировской области, Пермском крае, республиках Татарстан, Башкортостан и Москве. А реже всего — в Астраханской, Курской, Орловской, Саратовской, Калининградской областях.