Автопарк "Управления Белгорблагоустройство" под защитой ВСК

Белгородский филиал Страхового Дома ВСК застраховал автомобили муниципального бюджетного учреждения "Управление Белгорблагоустройство" полисами ОСАГО.

Страховая защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, застрахована гражданская ответственность более 160 автомобилей, включая грузовой, пассажирский и специализированный транспорт. Стоимость контракта составила около 2 млн руб.

"Обеспечение рабочей техники полисами ОСАГО — важная задача функционирования жизнедеятельности города. И оказанное ВСК доверие говорит об уверенности партнера в качестве наших услуг. В ответ мы гарантируем, что будем ответственно подходить к урегулированию всех страховых случаев", — отметил Богдан Махницкий, директор Белгородского филиала Страхового Дома ВСК.

"Управление Белгорблагоустройство" занимается созданием благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения Белгорода. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.