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Страхование Финансы

Автопарк "Управления Белгорблагоустройство" под защитой ВСК

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Белгородский филиал Страхового Дома ВСК застраховал автомобили муниципального бюджетного учреждения "Управление Белгорблагоустройство" полисами ОСАГО.

Страховая защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, застрахована гражданская ответственность более 160 автомобилей, включая грузовой, пассажирский и специализированный транспорт. Стоимость контракта составила около 2 млн руб.

"Обеспечение рабочей техники полисами ОСАГО — важная задача функционирования жизнедеятельности города. И оказанное ВСК доверие говорит об уверенности партнера в качестве наших услуг. В ответ мы гарантируем, что будем ответственно подходить к урегулированию всех страховых случаев", — отметил Богдан Махницкий, директор Белгородского филиала Страхового Дома ВСК.

"Управление Белгорблагоустройство" занимается созданием благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения Белгорода. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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