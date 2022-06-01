В Самаре загорелась иномарка на пр. Юных Пионеров

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 1 июня, примерно в 11:45 напротив дома №100 по пр. Юных Пионеров в Самаре загорелся в движении автомобиль Kia. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.