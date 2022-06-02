В тренерском штабе и составе гандбольной "Лады" произошли изменения

Наставница гандбольной "Лады" Екатерина Маренникова утверждена главным тренером клуба, лишившись при этом приставки и.о. Об этом было заявлено накануне на встрече команды с представителями СМИ.

Также стало известно, что старший тренер автозаводчанок Ростислав Гринишин покидает клуб.

Расстается команда и с двумя игроками - Любовь Аришина и Анастасия Новоселова решили завершить спортивную карьеру. В то же время в будущем сезоне тольяттинская дружина, как уже сообщалось, пополнится минимум четырьмя новичками. Это гандболистки сборной Белоруссии Юлия Кунцевич и Ирина Мокат, дебютантка из "Астраханочки" Карина Сисенова, а также и Виктория Кипень, возвращенная в Тольятти из системы ЦСКА.