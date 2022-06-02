В Тольятти загорелось кафе на ул. Спортивной

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В четверг, 2 июня, примерно в 14:07, начался пожар в кафе на ул. Спортивной, 31 в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области