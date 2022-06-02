Член совета директоров Страхового дома ВСК выступит на конференции ЦИПР с докладом о реализации стратегических инициатив в здравоохранении

Ольга Сорокина, член совета директоров Страхового дома ВСК выступит одним из спикеров конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) в рамках панельной дискуссии "Проекты "маяки" и "цифровые песочницы" — достаточно ли этих инструментов для развития инноваций в индустрии". Выступление состоится 3 июня с 9:30 до 10:30 в зале № 3 в выставочном центре Нижегородская Ярмарка.

В ходе панельной дискуссии Ольга Сорокина обсудит положительное влияние цифровизации страховых услуг на сегмент здравоохранения. По оценкам ВСК, сердечно-сосудистые заболевания являются одним из наиболее распространенных недугов среди россиян. Основным способом решить данную проблему может развитие превентивной медицины, в том числе за счет разработки новых IT-решений. Так, внедрение дистанционного мониторинга пациентов с артериальной гипертензией позволит предотвратить до 70% госпитализаций, а также снизить нагрузку на медицинские учреждения.

Подобные инструменты могут начать широко применяться уже к 2024 году в рамках реализации утвержденных правительством федеральных проектов и инициатив.

Все желающие могут присоединиться к мероприятию в режиме онлайн и офлайн.

Прямая трансляция мероприятий конференции доступна по ссылке.