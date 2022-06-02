Член совета директоров Страхового дома ВСК выступит на конференции ЦИПР с докладом о реализации стратегических инициатив в здравоохранении

Ольга Сорокина, член совета директоров Страхового дома ВСК выступит одним из спикеров конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) в рамках панельной дискуссии "Проекты "маяки" и "цифровые песочницы" — достаточно ли этих инструментов для развития инноваций в индустрии". Выступление состоится 3 июня с 9:30 до 10:30 в зале № 3 в выставочном центре Нижегородская Ярмарка.
В ходе панельной дискуссии Ольга Сорокина обсудит положительное влияние цифровизации страховых услуг на сегмент здравоохранения. По оценкам ВСК, сердечно-сосудистые заболевания являются одним из наиболее распространенных недугов среди россиян. Основным способом решить данную проблему может развитие превентивной медицины, в том числе за счет разработки новых IT-решений. Так, внедрение дистанционного мониторинга пациентов с артериальной гипертензией позволит предотвратить до 70% госпитализаций, а также снизить нагрузку на медицинские учреждения.
Подобные инструменты могут начать широко применяться уже к 2024 году в рамках реализации утвержденных правительством федеральных проектов и инициатив.
Все желающие могут присоединиться к мероприятию в режиме онлайн и офлайн.
Прямая трансляция мероприятий конференции доступна по ссылке.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.