В Тольятти ликвидировали крупный пожар в кафе

В четверг, 2 июня, в 16:09 ликвидировали пожар в кафе на ул. Спортивная, 31 в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в чрезвычайную службу в 14:07. К моменту прибытия подразделений МЧС горела кровля на площади 150 кв. м. В тушении огня участвовали 84 человека и 20 единиц техники.

В 15:49 пожар локализовали на площади 250 кв. м, а в 16:09 полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.