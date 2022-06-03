Дмитрий Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов выставил на аукцион в США свою Нобелевскую медаль. Об этом редакция издания сообщила в Telegram-канале.

"Сегодня, 1 июня, когда в России и Украине отмечается День защиты детей, на сайте аукционного дома HA.com начинаются торги при поддержке аукционного дома Heritage, на которых главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов выставит на аукцион свою Нобелевскую Медаль Премии Мира 2021 в пользу украинских детей и их семей, вынужденных бежать из страны после начала "специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Завершится аукцион 20 июня, во Всемирный день беженцев, живыми торгами в медиа-центре New York Times на Манхэттене. Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ.