Среди молодежи растет число обращений к психотерапевтам на фоне летних сессий и ЕГЭ

В весенне-летний период увеличивается число обращений за консультацией психотерапевтов среди молодых людей - таковы данные Страхового Дома ВСК. По мнению аналитиков компании, меньше всего специалисты данного профиля востребованы у подростков - не более 5% от общего числа проведенных в рамках ДМС ВСК консультаций. А на долю молодежи в возрасте 18-25 лет приходится порядка 15% обращений. Причем, по мнению врачей, отчасти это может быть связано со сдачей сессии и прохождением вступительных экзаменов.

По результатам исследования причин обращений к психотерапевтам выяснилось, что подростки чаще всего сталкиваются с тревожными расстройствами, кризисом самоутверждения, трудностями социального контактирования, расстройствами поведения и эмоций. Молодых людей в возрасте 18-25 лет в большей степени беспокоят тревожные расстройства, панические атаки и трудности в личных отношениях. При этом консультации психотерапевтов особенно востребованы среди представительниц прекрасного пола.

"Россияне стали больше заботиться о своем ментальном здоровье - по нашим данным, число онлайн-обращений к психотерапевтам в 2022 году выросло минимум в два раза. И мы видим, что данное направление востребовано не только среди взрослого населения, но и у молодых людей, в том числе студентов, абитуриентов. Период сдачи ОГЭ, ЕГЭ, сессии или поступления в ВУЗ всегда является эмоционально сложным этапом, и поддержка профессионалов в это время особенно важна. Наличие ДМС дает возможность быть на контакте со специалистом, получить консультацию не выходя из дома, просто при помощи смартфона или планшета", - отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

"Не последнюю роль в росте востребованности психотерапевтов сыграла пандемия. Антиковидные ограничения способствовали увеличению числа диагностированных тревожных расстройств, в том числе среди молодежи. А в весенне-летний период психологическое состояние может усугубляться также из-за стресса на фоне экзаменов и сессий. В этот период родителям и близким нужно быть особенно внимательными, если у подростка или молодого человека наблюдаются такие симптомы как перепады настроения, хроническая усталость, приступы агрессии, проблемы со сном - необходима консультация врача-психотерапевта", - отмечает Юлия Левченко, врач-психиатр-психотерапевт ФНКЦ ФМБА России.