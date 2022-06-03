16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Марат Хуснуллин отметил Самарскую область в числе лидеров по активности голосования за объекты для благоустройства Строительство моста через Волгу обсудили на совещании у президента Владимира Путина Андрей Кислов: "Безопасность использования газа в быту должна быть в приоритете" Владимир Путин обратился к участникам и организаторам "Всероссийской Студвесны" в Самаре Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем Победы

Федеральная власть Власть и политика

Госавтоинспекция Самарской области напоминает о правилах тонировки

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 177
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области ГИБДД напоминает автовладельцам о правилах тонировки стекол.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

"Управление транспортным средством с нанесением тонировочного покрытия на лобовое и передние боковые стекла автомобиля является нарушением ПДД и напрямую влияет на безопасность, особенно в темное время суток и при плохой погоде", - утверждает Госавтоинспекция.

За это нарушение предусмотрено административное наказание в соответствии с ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ - штраф 500 рублей. Кроме того, правоохранители могут потребовать снять "пленку" со стекол. Если водитель проигнорирует это требование, его ждет уже административное дело за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Санкция по этой статье предусматривает штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов. При этом нарушителя задержат и поместят в камеру административных задержанных до вынесения решения суда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3