Госавтоинспекция Самарской области напоминает о правилах тонировки

В Самарской области ГИБДД напоминает автовладельцам о правилах тонировки стекол.

"Управление транспортным средством с нанесением тонировочного покрытия на лобовое и передние боковые стекла автомобиля является нарушением ПДД и напрямую влияет на безопасность, особенно в темное время суток и при плохой погоде", - утверждает Госавтоинспекция.

За это нарушение предусмотрено административное наказание в соответствии с ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ - штраф 500 рублей. Кроме того, правоохранители могут потребовать снять "пленку" со стекол. Если водитель проигнорирует это требование, его ждет уже административное дело за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Санкция по этой статье предусматривает штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов. При этом нарушителя задержат и поместят в камеру административных задержанных до вынесения решения суда.