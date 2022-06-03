Что ждет гостей на маркет-фестивале "Территория моды. Сделано в России"

В Самаре пройдет первый фестиваль самарских фабрик и дизайнеров одежды "Территория моды. Сделано в России" (0+). На мероприятии ждут как профессиональную публику, так и гостей за покупками. На пресс-конференции организаторы фестиваля рассказали, какие профессиональные задачи в сфере легкой промышленности поможет решить этот проект и какая программа ждет гостей мероприятия.
Маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России" пройдет с 9 по 11 июня в ТК "Амбар". В эти дни с 12:00 до 20:00 на территории фудкорта и второй линии торгового центра откроются 80 выставочных модулей, где каждый желающий сможет примерить и купить одежду, пройти мастер-классы, послушать лекции, посмотреть выставку театральных костюмов, сдать текстиль для вторичного использования, познакомиться с представителями отрасли и т.д.
"Все три дня модные показы чередуются с лекциями для широкой публики и мастер-классами, в том числе по кастомизации и переработке изделий легкой промышленности, - рассказывает генеральный продюсер фестиваля Мария Казак. - Можно посмотреть работу мастерской или увидеть выставку театральных и сценических костюмов. Здесь будет царить атмосфера моды и стиля. Можно прекрасно провести время и узнать для себя много нового".
Для участия в маркет-фестивале отобрали около 60 брендов - ко всем были предъявлены конкретные требования с обязательной регистрацией на территории Самарской области. По словам организаторов, они постарались представить максимально широкий спектр продукции - женская, мужская, детская одежда, а также аксессуары, в том числе обувь, сумки и головные уборы. В первый день фестиваля акцент будет сделан на мужскую моду, во второй - на женскую, а в третий - на детскую.
Мария Казак отдельно обратила внимание, что фестиваль пройдет накануне Дня России: "Мероприятие называется "Территория моды. Сделано в России", и хотелось бы сделать акцент на этом моменте, потому что ввиду меняющейся обстановки и смены тенденций в потреблении, в том числе предметов легкой промышленности, "Сделано в России" - должно для нас и для широкого потребителя стать делом принципа, возможностью выразить свой патриотический настрой. У нас на одежде должно быть написано "Сделано в России" - мы к этому идем".
Приоритетной целью фестиваля стала поддержка и стимулирование региональных производителей сферы индустрии моды в новых экономических условиях.
Подготовка к "Территории моды" началась с инициативы губернатора Дмитрия Азарова, когда в марте этого года он посетил самарских производителей и заявил о том, что необходимо провести мероприятие по поддержке легкой промышленности, так как этот запрос исходит от самих производителей и от брендов. Приглашенным экспертом стала Мария Казак - руководитель секции "Дизайн костюма" Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России" и один из бессменных организаторов знаменитого фестиваля моды "Поволжские сезоны Александра Васильева".
По словам Марии Казак, при подготовке к мероприятию команда организаторов провела большую работу по сбору информации от участников о том, какие проблемы и вопросы есть у представителей индустрии. Учитывая запросы и была составлена профессиональная часть программы.
"Мы видим, как обстановка и ситуация меняется, на рынке образовались новые ниши. Мы знаем, что крупные международные бренды частично приостановили деятельность на территории РФ, и, конечно, это для нас время возможностей. Хочется в диалоге донести те видения, те возможности, тот потенциал, который есть у наших производителей на данный момент", - говорит Мария Казак.
"Сегодня индустрия моды предстает динамично развивающейся отраслью в регионе, открываются новые предприятия, магазины, шоу-румы и отделы местных производителей одежды и обуви, отмеченных региональной символикой "Сделано в Самарской области". Высокий профессионализм и истинное трудолюбие самарских дизайнеров, вера в успех и настойчивость в достижении поставленных целей служат залогом устойчивого развития потребительского рынка Самарской области", - отмечает руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Юлия Клинкова.
Одна из проблем индустрии, которой будет уделено пристальное внимание на фестивале, - нехватка квалифицированных кадров для работы в легкой промышленности. В зале организуют специальные стенды представители профильных образовательных учреждений высшего и среднего звена. Среди выставочных модулей расположатся секции центра "Мой бизнес" Самарской области и проекта "Самарский продукт". В программе маркет-фестиваля значатся сессии с экспертами, с представителями министерства образования и министерства труда.
По словам Клинковой, в данный момент министерством промышленности и торговли Самарской области совместно с другими ведомствами (минэк, минобр, минтруд) разрабатывается дорожная карта по развитию данной индустрии на территории Самарской области для того, чтобы дать толчок производителям к дальнейшему развитию. Также на маркет-фестивале участникам будет вручены сертификаты бренда "Самарский продукт". Наличие регионального бренда поможет потребителям ориентироваться в том или ином продукте, показать бренд Самарской области за пределами региона, сделать нашу продукцию узнаваемой по всей России.
Также на мероприятии ожидается приезд российских байеров. Организаторы планируют провести встречу-знакомство и закупочную сессию для того, чтобы самарские производители могли себя рекламировать и продавать продукцию по всей стране. В профессиональной программе предусмотрен мастер-класс по выходу производителей на онлайн-платформы.
На пресс-конференции Мария Казак рассказала, что еще одним направлением, которому активно способствует проведение фестиваля, служи создание единого реестра предприятий легкой промышленности. По ее словам, приоритетная задача - не только показать широкой аудитории возможности региональных представителей фэшн-бизнеса, но и сформировать активное профессиональное сообщество, способное вести диалог на разных уровнях власти и поддерживать друг друга.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!