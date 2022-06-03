Что ждет гостей на маркет-фестивале "Территория моды. Сделано в России"

В Самаре пройдет первый фестиваль самарских фабрик и дизайнеров одежды "Территория моды. Сделано в России" (0+). На мероприятии ждут как профессиональную публику, так и гостей за покупками. На пресс-конференции организаторы фестиваля рассказали, какие профессиональные задачи в сфере легкой промышленности поможет решить этот проект и какая программа ждет гостей мероприятия.

Маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России" пройдет с 9 по 11 июня в ТК "Амбар". В эти дни с 12:00 до 20:00 на территории фудкорта и второй линии торгового центра откроются 80 выставочных модулей, где каждый желающий сможет примерить и купить одежду, пройти мастер-классы, послушать лекции, посмотреть выставку театральных костюмов, сдать текстиль для вторичного использования, познакомиться с представителями отрасли и т.д.

"Все три дня модные показы чередуются с лекциями для широкой публики и мастер-классами, в том числе по кастомизации и переработке изделий легкой промышленности, - рассказывает генеральный продюсер фестиваля Мария Казак. - Можно посмотреть работу мастерской или увидеть выставку театральных и сценических костюмов. Здесь будет царить атмосфера моды и стиля. Можно прекрасно провести время и узнать для себя много нового".

Для участия в маркет-фестивале отобрали около 60 брендов - ко всем были предъявлены конкретные требования с обязательной регистрацией на территории Самарской области. По словам организаторов, они постарались представить максимально широкий спектр продукции - женская, мужская, детская одежда, а также аксессуары, в том числе обувь, сумки и головные уборы. В первый день фестиваля акцент будет сделан на мужскую моду, во второй - на женскую, а в третий - на детскую.

Мария Казак отдельно обратила внимание, что фестиваль пройдет накануне Дня России: "Мероприятие называется "Территория моды. Сделано в России", и хотелось бы сделать акцент на этом моменте, потому что ввиду меняющейся обстановки и смены тенденций в потреблении, в том числе предметов легкой промышленности, "Сделано в России" - должно для нас и для широкого потребителя стать делом принципа, возможностью выразить свой патриотический настрой. У нас на одежде должно быть написано "Сделано в России" - мы к этому идем".

Приоритетной целью фестиваля стала поддержка и стимулирование региональных производителей сферы индустрии моды в новых экономических условиях.

Подготовка к "Территории моды" началась с инициативы губернатора Дмитрия Азарова, когда в марте этого года он посетил самарских производителей и заявил о том, что необходимо провести мероприятие по поддержке легкой промышленности, так как этот запрос исходит от самих производителей и от брендов. Приглашенным экспертом стала Мария Казак - руководитель секции "Дизайн костюма" Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России" и один из бессменных организаторов знаменитого фестиваля моды "Поволжские сезоны Александра Васильева".

По словам Марии Казак, при подготовке к мероприятию команда организаторов провела большую работу по сбору информации от участников о том, какие проблемы и вопросы есть у представителей индустрии. Учитывая запросы и была составлена профессиональная часть программы.

"Мы видим, как обстановка и ситуация меняется, на рынке образовались новые ниши. Мы знаем, что крупные международные бренды частично приостановили деятельность на территории РФ, и, конечно, это для нас время возможностей. Хочется в диалоге донести те видения, те возможности, тот потенциал, который есть у наших производителей на данный момент", - говорит Мария Казак.

"Сегодня индустрия моды предстает динамично развивающейся отраслью в регионе, открываются новые предприятия, магазины, шоу-румы и отделы местных производителей одежды и обуви, отмеченных региональной символикой "Сделано в Самарской области". Высокий профессионализм и истинное трудолюбие самарских дизайнеров, вера в успех и настойчивость в достижении поставленных целей служат залогом устойчивого развития потребительского рынка Самарской области", - отмечает руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Юлия Клинкова.

Одна из проблем индустрии, которой будет уделено пристальное внимание на фестивале, - нехватка квалифицированных кадров для работы в легкой промышленности. В зале организуют специальные стенды представители профильных образовательных учреждений высшего и среднего звена. Среди выставочных модулей расположатся секции центра "Мой бизнес" Самарской области и проекта "Самарский продукт". В программе маркет-фестиваля значатся сессии с экспертами, с представителями министерства образования и министерства труда.

По словам Клинковой, в данный момент министерством промышленности и торговли Самарской области совместно с другими ведомствами (минэк, минобр, минтруд) разрабатывается дорожная карта по развитию данной индустрии на территории Самарской области для того, чтобы дать толчок производителям к дальнейшему развитию. Также на маркет-фестивале участникам будет вручены сертификаты бренда "Самарский продукт". Наличие регионального бренда поможет потребителям ориентироваться в том или ином продукте, показать бренд Самарской области за пределами региона, сделать нашу продукцию узнаваемой по всей России.

Также на мероприятии ожидается приезд российских байеров. Организаторы планируют провести встречу-знакомство и закупочную сессию для того, чтобы самарские производители могли себя рекламировать и продавать продукцию по всей стране. В профессиональной программе предусмотрен мастер-класс по выходу производителей на онлайн-платформы.

На пресс-конференции Мария Казак рассказала, что еще одним направлением, которому активно способствует проведение фестиваля, служи создание единого реестра предприятий легкой промышленности. По ее словам, приоритетная задача - не только показать широкой аудитории возможности региональных представителей фэшн-бизнеса, но и сформировать активное профессиональное сообщество, способное вести диалог на разных уровнях власти и поддерживать друг друга.