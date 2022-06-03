Строительство моста через Волгу обсудили на совещании у президента Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин накануне провел совещание по развитию дорожного строительства, участие в котором приняли руководители федеральных министерств, ведомств и регионов.

Глава государства подчеркнул, что новые дороги создают основу для более удобной логистики, что в конечном итоге даст импульс для развития бизнеса, для укрепления связей между регионами, наращивания экспорта. "Все это в целом создает прочную основу для роста экономики и успешного решения задач в социальной сфере, повышает темпы развития всей страны", - подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что за последние годы благодаря высоким темпам строительства и реконструкции удалось добиться значительных результатов - это введение новых федеральных трасс, региональных и местных дорог.

"Кроме строительства современного, качественного дорожного полотна, важно обустраивать сопутствующую инфраструктуру, открывать заправки, места отдыха, устанавливать вышки связи, создавать площадки для объектов сервиса, где может развернуть свою активность малый бизнес. Словом, передвигаться по скоростным трассам и другим дорогам должно быть по-настоящему удобно и комфортно", - обратил внимание участников совещания президент России.

Владимир Путин подчеркнул: необходимо постоянно наращивать темпы инфраструктурного строительства. Причем не просто проводить все запланированные работы в утвержденные сроки, а стараться максимально раньше их выполнять.

"В фокусе внимания должны быть не только крупные мегапроекты, но в первую очередь региональные транспортные системы, так называемая опорная сеть автодорог, - подчеркнул глава государства. - Граждане пользуются такими дорогами каждый день, и, конечно, состояние этих дорог, их безопасность, качество должны отвечать запросам людей. Общий объем работ в регионах, на местах не уступает, а даже превосходит задачи по строительству и ремонту федеральных магистралей".

Так, в Самарской области со значительным опережением графиков идут работы по строительству и ремонту транспортных артерий в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Только в прошлом году в порядок привели свыше 400 км дорог, отремонтировано 15 мостов.

В этом году работы будут продолжены. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи на федеральном уровне, добиваясь дополнительного финансирования из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог.

"Работа в регионе организована на высоком уровне, и это отмечается на уровне правительства Российской Федерации. Не случайно из года в год мы получаем поддержку из федерального бюджета, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - На протяжении целого ряда лет регион выполняет взятые на себя обязательства. Именно это позволяет опережающими темпами приводить в порядок все дорожное хозяйство, выделять колоссальные средства".

Благодаря лоббистским возможностям руководителя региона в Тольятти продолжается строительство одного из ключевых инфраструктурных объектов страны - дороги "Обход Тольятти" с мостом через Волгу, - который служит частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.

"Это один из наших ключевых проектов, по которому добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост, который уже готов на 50%, был достроен и служил людям десятки лет. В будущем мост станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай и позволит нам выстраивать новые логистические цепочки с другими странами. Это открывает новые возможности для создания у нас новых производств и рабочих мест для жителей", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Правительством России был разработан и представлен президенту во время совещания комплексный пятилетний план дорожной деятельности, направленный на опережающее достижение показателей.

По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, этот план служит одним из основных элементов стратегической программы стройкомплекса, по подготовке всей инфраструктуры и развитию регионов. Кроме того, эта программа является важной антикризисной мерой, направленной на развитие российской экономики и промышленности в условиях внешнего санкционного давления.

"В рамках пятилетнего плана будет обеспечено опережающее исполнение целевых показателей Ваших указов по доведению до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах, - подчеркнул вице-премьер, обращаясь к Владимиру Путину. - Мы планируем отремонтировать 110 тыс. км дорог, включая 650 мостовых сооружений".

Продолжится и реализация масштабных объектов, в том числе дорога "Обход Тольятти" и мост через Волгу. "Важным этапом работы являются обходы городов. Всего у нас в программу включено 46 обходов городов и населенных пунктов, включая такие крупные, как Тверь, Саратов, Волгоград, Гудермес, Владикавказ, Набережные Челны, обход Саратова - это федеральные обходы. Также и региональные: мы планируем, что завершим обход Кемерова, обход Калуги, обход Липецка, Лобни, Пскова, Калининград полностью закончим по обходу в рамках программы, Астрахань, Майкоп, Тольятти, Пермь. В общем, суммарно 46 обходов. Это позволит нам повышать качество жизни в населенных пунктах и даст возможность для дальнейшего развития строительства жилья и создания рабочих мест", - подчеркнул Марат Хуснуллин.