В Самаре изменятся трамвайные маршруты из-за ремонта трубопроводов

В Самаре ограничат движение на нескольких участках в связи с аварийным ремонтом трубопроводов.

Для этого демонтируют трамвайные пути с 22:00 3 июня по 22:00 5 июня на участках в районе дома №347 по ул. Ново-Садовой и дома №12 по ул. Красноармейской (от ул. Чапаевской до дома №10 по ул. Красноармейской).

На это время изменятся схемы движения трамваев:

- №3 Юнгородок - ул. Красноармейская - ул. Галактионовская - ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Фрунзе - ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Галактионовская - ул. Красноармейская - Юнгородок;

- №5 ул. Чапаевская - ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ново-Садовая - ул. Чапаевская;

- №11 Барбошина поляна - стадион "Солидарность Самара Арена" - 15-й микрорайон - ул. Советская - ул. Ставропольская - ул. XXII Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Аэродромная - автостанция "Аврора" - ул. Аэродромная - ул. Промышленности - ул. Гагарина - ул. XXII Партсъезда - ул. Ставропольская - ул. Советская - 15-й микрорайон - Барбошина поляна;

- №12 Юнгородок - ул. Ново-Вокзальная - ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная - Юнгородок;

- №16 ул. Тухачевского - ул. Чапаевская - ул. Красноармейская - ул. Галактионовская - ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Фрунзе - ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Галактионовская - ул. Красноармейская - ул. Тухачевского;

- №22 15-й микрорайон - ул. Советская - ул. Ставропольская - "Дом печати" - Постников овраг - ул. Арцыбушевская - ул. Галактионовская - ул. Венцека - ул. Фрунзе - ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Галактионовская - ул. Арцыбушевская - Постников овраг - "Дом печати" - ул. Ставропольская - 15 микрорайон;

- №24 Барбошина поляна - Костромской переулок - Барбошина поляна.

Автобусы №№ 3, 24, 34, 80, 92, 226, 297 также будут следовать по скорректированной схеме.