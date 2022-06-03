В Самаре изменятся трамвайные маршруты из-за ремонта трубопроводов

В Самаре ограничат движение на нескольких участках в связи с аварийным ремонтом трубопроводов.
Для этого демонтируют трамвайные пути с 22:00 3 июня по 22:00 5 июня на участках в районе дома №347 по ул. Ново-Садовой и дома №12 по ул. Красноармейской (от ул. Чапаевской до дома №10 по ул. Красноармейской).
На это время изменятся схемы движения трамваев:
- №3 Юнгородок - ул. Красноармейская - ул. Галактионовская - ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Фрунзе - ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Галактионовская - ул. Красноармейская - Юнгородок;
- №5 ул. Чапаевская - ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ново-Садовая - ул. Чапаевская;
- №11 Барбошина поляна - стадион "Солидарность Самара Арена" - 15-й микрорайон - ул. Советская - ул. Ставропольская - ул. XXII Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Аэродромная - автостанция "Аврора" - ул. Аэродромная - ул. Промышленности - ул. Гагарина - ул. XXII Партсъезда - ул. Ставропольская - ул. Советская - 15-й микрорайон - Барбошина поляна;
- №12 Юнгородок - ул. Ново-Вокзальная - ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная - Юнгородок;
- №16 ул. Тухачевского - ул. Чапаевская - ул. Красноармейская - ул. Галактионовская - ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Фрунзе - ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Галактионовская - ул. Красноармейская - ул. Тухачевского;
- №22 15-й микрорайон - ул. Советская - ул. Ставропольская - "Дом печати" - Постников овраг - ул. Арцыбушевская - ул. Галактионовская - ул. Венцека - ул. Фрунзе - ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Галактионовская - ул. Арцыбушевская - Постников овраг - "Дом печати" - ул. Ставропольская - 15 микрорайон;
- №24 Барбошина поляна - Костромской переулок - Барбошина поляна.
Автобусы №№ 3, 24, 34, 80, 92, 226, 297 также будут следовать по скорректированной схеме.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !