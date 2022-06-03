В Струковском саду пройдет XXVII фестиваль "Пресса-2022"

В субботу, 4 июня, в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXVII фестиваль журналистики — "Пресса-2022". Организаторы мероприятия — Самарское областное отделение Союза журналистов России и администрация городского округа Самара.
В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации Самары и Самарской области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. Участниками фестиваля также станут ведомственные, студенческие издания, пресс-службы.
Фестиваль прессы — долгожданное событие для всех жителей и гостей Самары. Каждый год в Фестивале принимают участие порядка 30 СМИ.
Важно отметить, что у каждого фестиваля прессы есть своя отличительная черта, своя изюминка. Так, в 2002 году на фестивале прессы в Струковском саду был установлен памятный камень и заложена капсула с "Обращением к потомкам", журналистам 2057 года.
В 2003 году на фестивале прессы можно было встретить исторических персонажей, живших в Самаре. Идея исторического экскурса пришлась по душе многим жителям и гостям города.
В 2004 году главным событием фестиваля прессы стала презентация долгожданной газеты Ассоциации творческих союзов "Струковский Сад", которая впоследствии стала называться "Свежая газета. Культура".
В 2017 году фестиваль носил "футбольный" акцент и был посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу, в 2018 году — 100-летию областному Союзу журналистов, в 2019 году — Году театра в России.
В этом году фестиваль будет посвящен Году культурного наследия народов России. На фестивале будут работать более 20 площадок, активная работа которых начнется с 10:30 и продолжится до 14:30, на каждой — своя насыщенная программа.
Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, полевая кухня, выставка ретро-транспорта и современного автомототранспорта, передвижной "Лаборатории безопасности", мастер-классы, лазерный тир, показательные выступления кинологов со служебными собаками, выставка военной техники, розыгрыш призов и многое другое. Открытие — в 11:00 на главной сцене.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !