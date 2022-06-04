В Самаре ограничат движение электросамокатов

Департамент транспорта Самары готовит соглашение с кикшеринговыми компаниями. Документ должен регулировать движение электросамокатов. По предварительным прогнозам, соглашение должны подписать уже в июне.

"В этом соглашении будет прописан перечень ограничительных мер и запретов, которые должны применяться к работе самокатов. На данный момент у нас есть две четкие позиции: документ должен регламентировать территории, которые в принципе недоступны для передвижения такого рода устройств, а также локации, на которых скорость самоката должна быть ограничена - не более 15 километров в час", - резюмировал заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.