Дмитрий Азаров поблагодарил региональные СМИ за профессиональную работу

В субботу, 4 июня, в Струковском саду в 27-й раз прошел традиционный фестиваль "Пресса-2022", который был организован Самарским областным отделением Союза журналистов России при поддержке правительства региона и администрации города.

Участие в фестивале приняли ведущие информационные агентства, телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-издания, студенческие и молодежные СМИ региона. С журналистским сообществом на празднике пообщался губернатор Дмитрий Азаров.

"Это важная, неотъемлемая традиция нашего самарского журналистского сообщества. И несмотря ни на какие сложности, которые мы испытывали в связи с пандемией, фестиваль не прерывался - он был в наших сердцах и душах. А сегодня мы вновь собрались в этом историческом Струковском парке для того, чтобы продемонстрировать, что мы вместе, - поприветствовал представителей СМИ глава региона, открывая фестиваль. - Действительно, журналистское братство ты чувствуешь всегда, когда общаешься с одной или с другой телекомпанией, газетой, интернет-изданием. Конечно, это журналистское братство сегодня в полной мере ощущается и на Донбассе".

Важно отметить, что у каждого фестиваля прессы есть своя отличительная черта, своя изюминка. Например, в 2017 г. он носил "футбольный" акцент и был посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу, в 2018-м - 100-летию областного Союза журналистов, в 2019 г. - Году театра в России.

В этот раз фестиваль посвящен Году культурного наследия народов России, объявленному президентом страны Владимиром Путиным. Именно поэтому на каждой площадке (всего их более 20) жителей и гостей областной столицы встречали творческие коллективы в национальных костюмах.

"Я очень рад, что в этом году фестиваль посвящен Году культурного наследия народов России. Хочу поблагодарить и организаторов, и наши замечательные коллективы, которые украсили этот праздник многообразием народов Самарской земли, - люди разных национальностей, объединенные общей родиной, традициями, братским отношением друг к другу, заветами предков. Уверен, что это единство мы пронесем через века и передадим новым поколениям юных граждан страны", - отметил глава региона.

Слова благодарности прозвучали и в адрес журналистов Самарской области, которые с честью, достоинством и ответственностью выполняют свои профессиональные обязанности, противостоят информационной войне, развязанной в отношении России.

"Благодарю тех, кто противостоит вранью и фейкам, честно делает свое дело, вселяет уверенность в нашу победу, во всех жителей Самарской области, во всех наших сограждан. Я думаю, что в этой информационной войне мы точно победим, как и всегда побеждали. И, конечно, эту уверенность мне дает тот профессионализм, та ответственность, которые есть в каждом журналисте. Я благодарю вас за вашу работу, за то, что встаете на защиту интересов нашей страны, ее суверенитета и наших традиций", - обратился к участникам фестиваля Дмитрий Азаров. Особые слова признательности он адресовал ветеранам журналистики.

Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова поблагодарила руководителя региона за открытость и всестороннюю поддержку профессионального сообщества. "Все эти годы мы вместе - это журналисты и жители Самарской губернии. Так было, так есть и, я уверена, так будет всегда, - отметила она. - Плоды работы нашего губернатора видны всем благодаря профессиональным журналистам, их ежедневному труду. Времена сейчас непростые, но мы всегда рядом, готовы честно и открыто говорить о происходящих событиях".

Губернатор подчеркнул, что такие фестивали объединяют людей, стирая границы между телеведущими, корреспондентами, фотографами и зрителями, читателями. "Вместе, объединив усилия, мы преодолеем все сложности, и наша страна, наша Самарская область будет краше и сильнее. В этом нет никаких сомнений, потому что мы своих не бросаем и любим нашу великую Родину - Россию", - уверен Дмитрий Азаров.