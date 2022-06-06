ХК "Лада" подписал нападающего, "продлил" вратаря и обменялся защитником

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт с нападающим Алексеем Митрофановым. Срок соглашения - один сезон.

Нападающий Митрофанов в сезоне 2021/22 выступал за "Рубин". В 50 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (15+20) очков, а в 20 матчах плей-офф Алексей заработал 18 (11+7) очков, став лучшим бомбардиром команды в играх на вылет. В апреле этого года хоккеист завоевал Кубок Петрова в составе тюменского клуба.

С вратарем Александром Трушковым согласовали продление контракта. Срок нового договора - один сезон.

Вратарь Трушков в сезоне 2021/22 сыграл за "Ладу" в 45 матчах регулярного чемпионата, одержал 26 побед и заработал коэффициент надежности 2.21, отразив 93,2% бросков по своим воротам. В плей-офф Александр отыграл в 10 матчах, одержал четыре победы и набрал кн 2,74, отразив 92,6% бросков.

"Лада" произвела обмен с новокузнецким "Металлургом", в результате которого тольяттинский клуб получил спортивные права на защитника Николая Глухова, с которым был подписан контракт на один сезон. А Новокузнецк - права на защитника Владислава Наумова.

Защитник Глухов в сезоне 2021/22 выступал за "Металлург". В 47 матчах регулярного чемпионата он набрал 13 (4+9) очков. В четырех матчах плей-офф результативными баллами не отметился.