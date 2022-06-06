16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гендиректором ЦСК ВВС стал Юрий Ковтун ХК "Лада" подписал нападающего, "продлил" вратаря и обменялся защитником Евгений Бодров вернулся в "Ладу" Обладатель Кубка Гагарина Тахир Мингачев провел мастер-класс для юных самарских хоккеистов ВХЛ дала ЦСК ВВС время погасить долги до 1 июля

Хоккей Спорт

ХК "Лада" подписал нападающего, "продлил" вратаря и обменялся защитником

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт с нападающим Алексеем Митрофановым. Срок соглашения - один сезон.

Нападающий Митрофанов в сезоне 2021/22 выступал за "Рубин". В 50 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (15+20) очков, а в 20 матчах плей-офф Алексей заработал 18 (11+7) очков, став лучшим бомбардиром команды в играх на вылет. В апреле этого года хоккеист завоевал Кубок Петрова в составе тюменского клуба.

С вратарем Александром Трушковым согласовали продление контракта. Срок нового договора - один сезон.

Вратарь Трушков в сезоне 2021/22 сыграл за "Ладу" в 45 матчах регулярного чемпионата, одержал 26 побед и заработал коэффициент надежности 2.21, отразив 93,2% бросков по своим воротам. В плей-офф Александр отыграл в 10 матчах, одержал четыре победы и набрал кн 2,74, отразив 92,6% бросков.

"Лада" произвела обмен с новокузнецким "Металлургом", в результате которого тольяттинский клуб получил спортивные права на защитника Николая Глухова, с которым был подписан контракт на один сезон. А Новокузнецк - права на защитника Владислава Наумова.

Защитник Глухов в сезоне 2021/22 выступал за "Металлург". В 47 матчах регулярного чемпионата он набрал 13 (4+9) очков. В четырех матчах плей-офф результативными баллами не отметился.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3