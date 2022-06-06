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Общество

Скончался экс-министр образования Самарской области Владимир Пылев

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 57 году скоропостижно ушел из жизни кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования, ректор Института развития образования Владимир Александрович Пылев.

После окончания института десять лет работал учителем истории в куйбышевских школах №№ 8, 121.

В 2001 г. Пылев был назначен заведующим отделом образования администрации Чапаевска. С 2007 г. занимал должность заместителя министра образования и науки Самарской области, а в 2012 г. возглавил министерство. В 2018 г. был избран ректором Института развития образования.

Гражданская панихида будет проходить в понедельник с 10:00 до 12:00 в Доме ученых (Студенческий пер., 3а).

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Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

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