Скончался экс-министр образования Самарской области Владимир Пылев

На 57 году скоропостижно ушел из жизни кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования, ректор Института развития образования Владимир Александрович Пылев.

После окончания института десять лет работал учителем истории в куйбышевских школах №№ 8, 121.

В 2001 г. Пылев был назначен заведующим отделом образования администрации Чапаевска. С 2007 г. занимал должность заместителя министра образования и науки Самарской области, а в 2012 г. возглавил министерство. В 2018 г. был избран ректором Института развития образования.

Гражданская панихида будет проходить в понедельник с 10:00 до 12:00 в Доме ученых (Студенческий пер., 3а).