Скончался экс-министр образования Самарской области Владимир Пылев

На 57 году скоропостижно ушел из жизни кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования, ректор Института развития образования Владимир Александрович Пылев.
После окончания института десять лет работал учителем истории в куйбышевских школах №№ 8, 121.
В 2001 г. Пылев был назначен заведующим отделом образования администрации Чапаевска. С 2007 г. занимал должность заместителя министра образования и науки Самарской области, а в 2012 г. возглавил министерство. В 2018 г. был избран ректором Института развития образования.
Гражданская панихида будет проходить в понедельник с 10:00 до 12:00 в Доме ученых (Студенческий пер., 3а).
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !