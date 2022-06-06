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Страхование Финансы

Автомобили аэропорта "Якутск" под защитой ВСК

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Якутский филиал Страхового Дома ВСК застраховал автомобили АО "Аэропорт Якутск" полисами ОСАГО.

Страховая защита действует год. Согласно договору, застрахованы оказались более 160 транспортных средства, включая грузовую, пассажирскую и специализированную самоходную технику.

"Страхование автомобилей наших партнеров помогает осуществлять жизнедеятельность главного аэропорта всей Республики Саха. Это не только огромное доверие к ВСК, но и большая ответственность. Уверен, что сотрудничество будет успешным", — отметил Валентин Сокрут, директор Якутского филиала Страхового Дома ВСК.

Акционерное общество "Аэропорт Якутск" является одним из ведущих авиапредприятий в транспортной отрасли Якутии. Он отвечает всем сертификационным требованиям, является единственным международным аэропортом в республике, а также имеет большую маршрутную сеть и десятки рейсов в день, на которых тысячи пассажиров имеют возможность прямым рейсом долететь до крупных городов Китая, Южной Кореи, Японии, Таиланда и т. д.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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