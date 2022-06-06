Автомобили аэропорта "Якутск" под защитой ВСК

Якутский филиал Страхового Дома ВСК застраховал автомобили АО "Аэропорт Якутск" полисами ОСАГО.

Страховая защита действует год. Согласно договору, застрахованы оказались более 160 транспортных средства, включая грузовую, пассажирскую и специализированную самоходную технику.

"Страхование автомобилей наших партнеров помогает осуществлять жизнедеятельность главного аэропорта всей Республики Саха. Это не только огромное доверие к ВСК, но и большая ответственность. Уверен, что сотрудничество будет успешным", — отметил Валентин Сокрут, директор Якутского филиала Страхового Дома ВСК.

Акционерное общество "Аэропорт Якутск" является одним из ведущих авиапредприятий в транспортной отрасли Якутии. Он отвечает всем сертификационным требованиям, является единственным международным аэропортом в республике, а также имеет большую маршрутную сеть и десятки рейсов в день, на которых тысячи пассажиров имеют возможность прямым рейсом долететь до крупных городов Китая, Южной Кореи, Японии, Таиланда и т. д.