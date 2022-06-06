В Самарской области к работам по нацпроекту приступили на всех объектах региональной дорожной сети

1 апреля в Самарской области официально стартовали дорожные работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день к работам приступили на всех участках региональной дорожной сети. Общее выполнение работ на объектах, которые приведут к нормативу по нацпроекту, составляет 35%.
В высокой степени готовности (от 60 до 90%) - несколько искусственных мостовых сооружений в составе автомобильных дорог, в Сергиевском, Кинель-Черкасском, Клявлинском и Шигонском муниципальных районах. Всего в текущем году запланировано привести в нормативное состояние 21 объект мостовых сооружений общей протяженностью 947,41 пог. м.
Так же активно работы развернулись на самых протяженных участках автомобильных дорог регионального значения: Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка с 55,6 км по 70, 6 км и Кошки - Большая Романовка - Ерандаево - Андреевка - граница Татарстана, с 0 км по 26,15 км. На этих трассах строительная готовность приближается к 60%. Выполнены работы по фрезерованию верхнего слоя изношенного дорожного покрытия, укладывается выравнивающий слой. На всех объектах дорожного ремонта этого года будут использоваться строительные материалы в соответствии с новым ГОСТом.
Продолжаются работы на капиталоемких объектах:
- готовится к досрочному вводу в эксплуатацию Самарский мостовой переход, 2 этап. Срок по контракту - октябрь 2022 года. Рабочее движение открыли в декабре 2021 года;
- строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, готовность 60%;
- реконструкция а/д Кинель-Богатое-Борское протяженностью 7 км, готовность 10%.
Отметим, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи на федеральном уровне, добиваясь дополнительного финансирования из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог.
"Работа в регионе организована на высоком уровне, и это отмечается на уровне правительства Российской Федерации. Не случайно из года в год мы получаем поддержку из федерального бюджета, - подчеркнул Дмитрий Азаров на недавно прошедшем совещании у главы государства. - На протяжении целого ряда лет регион выполняет взятые на себя обязательства. Именно это позволяет опережающими темпами приводить в порядок все дорожное хозяйство, выделять колоссальные средства".
Напомним, в апреле этого года из резервного фонда РФ в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" Самарской области выделено 2 млрд 250 млн рублей, что позволит привести в нормативное состояние дополнительно 113 км и довести показатели состояния автомобильных дорог регионального значения до 44,4% при плановом 41,53%, дорог Самарско-Тольяттинской агломерации - до 75%.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.