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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области к работам по нацпроекту приступили на всех объектах региональной дорожной сети

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 апреля в Самарской области официально стартовали дорожные работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день к работам приступили на всех участках региональной дорожной сети. Общее выполнение работ на объектах, которые приведут к нормативу по нацпроекту, составляет 35%.

В высокой степени готовности (от 60 до 90%) - несколько искусственных мостовых сооружений в составе автомобильных дорог, в Сергиевском, Кинель-Черкасском, Клявлинском и Шигонском муниципальных районах. Всего в текущем году запланировано привести в нормативное состояние 21 объект мостовых сооружений общей протяженностью 947,41 пог. м.

Так же активно работы развернулись на самых протяженных участках автомобильных дорог регионального значения: Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка с 55,6 км по 70, 6 км и Кошки - Большая Романовка - Ерандаево - Андреевка - граница Татарстана, с 0 км по 26,15 км. На этих трассах строительная готовность приближается к 60%. Выполнены работы по фрезерованию верхнего слоя изношенного дорожного покрытия, укладывается выравнивающий слой. На всех объектах дорожного ремонта этого года будут использоваться строительные материалы в соответствии с новым ГОСТом.

Продолжаются работы на капиталоемких объектах:
- готовится к досрочному вводу в эксплуатацию Самарский мостовой переход, 2 этап. Срок по контракту - октябрь 2022 года. Рабочее движение открыли в декабре 2021 года;
- строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, готовность 60%;
- реконструкция а/д Кинель-Богатое-Борское протяженностью 7 км, готовность 10%.

Отметим, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи на федеральном уровне, добиваясь дополнительного финансирования из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог.

"Работа в регионе организована на высоком уровне, и это отмечается на уровне правительства Российской Федерации. Не случайно из года в год мы получаем поддержку из федерального бюджета, - подчеркнул Дмитрий Азаров на недавно прошедшем совещании у главы государства. - На протяжении целого ряда лет регион выполняет взятые на себя обязательства. Именно это позволяет опережающими темпами приводить в порядок все дорожное хозяйство, выделять колоссальные средства".

Напомним, в апреле этого года из резервного фонда РФ в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" Самарской области выделено 2 млрд 250 млн рублей, что позволит привести в нормативное состояние дополнительно 113 км и довести показатели состояния автомобильных дорог регионального значения до 44,4% при плановом 41,53%, дорог Самарско-Тольяттинской агломерации - до 75%.

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