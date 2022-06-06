Тепловые сети от Самарской ГРЭС проверят на прочность

С 8 по 21 июня 2022 года ПАО "Т Плюс" проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ГРЭС. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах слежующих улиц: ул. Буянова - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. Осипенко - Волжский пр. - ул. М.Горького - ул. Кутякова - ул. Куйбышева - ул. Комсомольская - ул. Молодогвардейская - ул. Пионерская - ул. Самарская - ул. Венцека - ул. Красноармейская - ул. Ленинская - ул. Рабочая - ул. Арцыбушевская - ул. Ульяновская.

Напомним, гидравлические испытания служат одним из самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций. В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных дефектах просьба сообщать диспетчерам круглосуточной интернет-приемной teplo.energy или по телефонам (846) 279-78-52 и 279-79-79.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к предстоящей зиме.