Тепловые сети от Самарской ГРЭС проверят на прочность

С 8 по 21 июня 2022 года ПАО "Т Плюс" проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ГРЭС. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах слежующих улиц: ул. Буянова - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. Осипенко - Волжский пр. - ул. М.Горького - ул. Кутякова - ул. Куйбышева - ул. Комсомольская - ул. Молодогвардейская - ул. Пионерская - ул. Самарская - ул. Венцека - ул. Красноармейская - ул. Ленинская - ул. Рабочая - ул. Арцыбушевская - ул. Ульяновская.
Напомним, гидравлические испытания служат одним из самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций. В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.
Обо всех обнаруженных дефектах просьба сообщать диспетчерам круглосуточной интернет-приемной teplo.energy или по телефонам (846) 279-78-52 и 279-79-79.
"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к предстоящей зиме.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается