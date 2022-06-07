В Самарской области водитель BMW X5 перевернулся в кювет, пассажир госпитализирован

В понедельник, 6 июня, в 20:20 в Большечерниговском районе Самарской области 41-летний водитель на автодороге "Глушицкий - Благодатовка" на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд в кювет прямо с последующим опрокидыванием автомобиля.
Пассажир - 45 лет, госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, водитель BMW X5 отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает региональное МВД.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...