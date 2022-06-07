В Самарской области водитель BMW X5 перевернулся в кювет, пассажир госпитализирован

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В понедельник, 6 июня, в 20:20 в Большечерниговском районе Самарской области 41-летний водитель на автодороге "Глушицкий - Благодатовка" на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд в кювет прямо с последующим опрокидыванием автомобиля.

Фото: ГУ МВД по Самарской области