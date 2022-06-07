Нападающий Владислав Червоненко продолжит выступать за "Ладу"

Хоккейный клуб "Лада" и нападающий Владислав Червоненко согласовали новый контракт. Срок соглашения — один сезон.
Нападающий Червоненко в сезоне 2021/22 сыграл за "Ладу" в 45 матчах регулярного чемпионата, набрав 18 (10+8) очков. В 10 матчах плей-офф на счету Владислава 4 (1+3) очка.
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