Из Самары стартовали рейсы в Стамбул

В понедельник, 6 июня, из международного аэропорта Курумоч был выполнен первый рейс авиакомпании Red Wings из Самары в Стамбул.
В сезон рейсы на данном направлении запланированы один раз в неделю, по понедельникам. Отправление из Самары в 19:00, прибытие в Стамбул - 22:45. Обратный рейс вылетает в 12:50, прибытие в Самару - в 18:00.
Полеты выполняются на лайнерах SSJ100.
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