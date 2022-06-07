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Туризм Общество

Из Самары стартовали рейсы в Стамбул

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 июня, из международного аэропорта Курумоч был выполнен первый рейс авиакомпании Red Wings из Самары в Стамбул.

В сезон рейсы на данном направлении запланированы один раз в неделю, по понедельникам. Отправление из Самары в 19:00, прибытие в Стамбул - 22:45. Обратный рейс вылетает в 12:50, прибытие в Самару - в 18:00.

Полеты выполняются на лайнерах SSJ100.

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Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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