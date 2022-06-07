Новикомбанк снизил ставки по розничным кредитам

С 7 июня Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, улучшил условия розничного кредитования. Банк снизил ставки по всей линейке кредитов, включая ипотеку.
Сотрудники компаний - стратегических партнеров банка и зарплатные клиенты могут оформить кредитные продукты на новых выгодных условиях.
Ипотечный кредит на покупку недвижимости на вторичном рынке предлагается в Новикомбанке для заемщиков, получающих зарплату на карту банка, по ставке от 10,6% годовых.
По программе льготной ипотеки на новостройки действует ставка 8,5% годовых при сумме кредита до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей или до 6 млн рублей для других регионов приобретения жилья.
По программе с господдержкой для семей с детьми "Семейная ипотека" действует льготная ставка 4% годовых (окончательный размер ставки зависит от зачисления зарплаты на карту банка и наличия полиса личного страхования). Максимальная сумма кредита может достигать 50 млн рублей.
Рефинансировать ипотеку стороннего банка для зарплатных клиентов можно по ставке от 10,6%.
Минимальная ставка по потребительским кредитам на любые цели и на рефинансирование с учетом скидки для заемщиков, получающих зарплату на карту Новикомбанка, составит 15,5% годовых. Размер кредита возможен до 5 млн рублей сроком до 7 лет и не требует страхования заемщиков. Наличие страховки также не влияет на размер процентной ставки.
"Новикомбанк оперативно реагирует на изменения рыночной конъюнктуры и корректирует ставки по всей линейке кредитов. Потребительское кредитование - важная составляющая розничного бизнеса банка, который носит социально ориентированный характер, так как нашими клиентами являются сотрудники ведущих промышленных предприятий. Мы предлагаем качественное и надежное банковское обслуживание, выгодные и прозрачные условия по всем финансовым продуктам", - прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.
Подробные условия кредитования по ипотечным и потребительским программам банка - на официальном сайте: novikom.ru. Подать заявку на кредит можно в мобильном приложении, интернет-банке, обратившись в офис Новикомбанка или к персональному менеджеру на предприятии.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?