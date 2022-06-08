В Самарской области ожидается потепление

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Большую часть рабочей недели погоду в Самарской области будет определять тыл южного циклона, который уже принес в регион сильные дожди, грозы и усиление ветра. К концу периода свое влияние на Поволжье распространит Азорский антициклон, осадки постепенно прекратятся, температурный фон повысится, сообщает Приволжское УГМС.