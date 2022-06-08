Жителя Сызрани будут судить за конопляный сад в гараже

В городской суд Сызрани отправили "наркотическое" уголовное дело 36-летнего местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в гаражах подозреваемого на ул. Кооперативной нашли конопляную плантацию. В тепличных условиях там росли 15 кустов наркосодержащего растения. Кроме того, правоохранители изъяли 1,5 кг высушенной конопли.

По словам мужчины, растил он все для себя и не собирался сбывать.