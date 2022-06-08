Эксперты назвали самые распространенные проблемы на отдыхе среди россиян

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самыми популярными направлениями летнего отдыха среди россиян в этом году станут отечественные курорты, а также Турция, Абхазия, ОАЭ и Египет. Однако при путешествиях туристам стоит быть осторожнее - на долю данных направлений, как правило, приходится 70% обращений к страховщикам по полисам страхования путешествующих. Таковы данные Страхового Дома ВСК.

Самая высокая доля обращений за медицинской помощью от общего количества проданных полисов зафиксирована в Турции и Египте. На втором месте в топе наиболее травмоопасных регионов - ОАЭ, на третьем - Абхазия. Самыми безопасными среди популярных туристических направлений этого года являются российские курорты.

В топ-3 страховых случаев в Турции входят заболевания желудочно-кишечного тракта, включая болезни инфекционного происхождения (19% обращений), отит (воспаление уха, 17% обращений) и фарингит (воспаление горла, 8%). А в Египте одним из распространенных происшествий является травма стопы из-за игл морского ежа (2% обращений).

В Арабских Эмиратах стоит в первую очередь опасаться отита (13% обращений за медицинской помощью). Самыми распространенными болезнями в Абхазии являются заболевания ЖКТ (51%), травмы (7%) и вирусные инфекции (4%).

В России 9% обращений связаны с травмами, переломами и ушибами, 6% - с отитом.

"Несмотря на то что география летнего туризма в этом году значительно изменилась, в топе мест для летнего отдыха остаются российские курорты и привычная россиянам Турция. Планируя отпуск, не стоит пренебрегать страховой защитой, особенно тем, кто отдыхает с детьми (на их долю приходится 54% обращений), а также молодым людям до 30 лет - 14% обращений. Даже при путешествиях по России полиса ОМС может быть недостаточно для того, чтобы получить быструю и качественную медицинскую помощь. К примеру, полис для путешествий по РФ с покрытием до 1 млн рублей может обойтись всего в 1200-1300 рублей, в зависимости от набора рисков. Это сопоставимо со стоимостью одной экскурсии или покупки сувенира", - отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по продажам Страхового Дома ВСК.