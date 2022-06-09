В Самаре на ул. Советской закрыто движение трамваев

Со среды, 8 июня, с 15:50 в связи с технологическим инцидентом временно закрыто движение трамваев по ул. Советской на участке от 15 микрорайона до ул. Победы.

По окончании работ движение трамваев на вышеуказанном участке будет восстановлено, сообщает департамент транспорта Самары.