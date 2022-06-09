Из-за технических работ по ул. Пионерской ограничено движение транспорта

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в связи с производством работ по техническому присоединению дома №35 по ул. Молодогвардейской с 05:00 9 июня до 22:00 20 июня ограничено движение транспорта по ул. Пионерской на участке от ул. Молодогвардейской до ул. Чапаевской.