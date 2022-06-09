На Родительскую субботу в Самаре организуют дополнительные автобусные рейсы на кладбища

В субботу, 11 июня, отмечается Троицкая вселенская родительская суббота. В этот день администрация города организует работу восьми специальных маршрутов на кладбища.

№ 4к - каждые 17-36 минут от п. Управленческий до "Лесного"

№ 27к - каждые 8-14 минут с площади Кирова до "Зубчаниновского"

№ 36д - каждые 27-56 минут с Хлебной площади до "Рубежного"

№ 36ю - каждые 42-55 с "Южного" кладбища до "Рубежного"

№ 63э - каждые 2-5 минут с автостанции "Аврора" до "Рубежного"

№ 67к - каждые 20-40 минут с п. Мехзавод до "Лесного"

№ 77д - каждые 29-39 минут с Хлебной площади до "Южного"

№ 129э - каждые 3-6 минут с автостанции "Аврора" до "Южного"

Начало работы маршрутов - 07:00, за исключением № 36ю - он начнет работу с 8 утра. Вывоз осуществляется до 15:00.

Дачные перевозки состоятся 10, 12 и 13 июня.