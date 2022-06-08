Пожар на ул. Осипенко ликвидировали

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В среду, 8 июня, в 19:48 ликвидировали пожар на чердаке в неэксплуатируемом здании на ул. Осипенко, 130 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.