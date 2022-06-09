Под Самарой задержали подозреваемого в передаче взятки

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, подозреваемый получил от местной жительницы 450 тыс. руб. на банковскую карту своей супруги. Вознаграждение предназначалось за отмену меры пресечения — заключения под стражу и освобождения от уголовной ответственности подозреваемого в наркопреступлении.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...