Дмитрий Богданов: "Самарская область входит в число лидеров страны по развитию некоммерческого сектора"

В четверг, 9 июня, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов встретился с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций региона. Событие было приурочено к конкурсу социальных проектов, который недавно вновь стартовал в губернии.

Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано 4395 некоммерческих организаций. 78% из них - социально ориентированные. Численность работников СОНКО превышает 19 тыс. человек. Кроме того, к их деятельности привлечено более 29 тыс. волонтеров.

Министр напомнил, что в конце 2020 года в областном правительстве была принята концепция содействия развитию социально ориентированных НКО Самарской области. К разработке документа привлекались в том числе представители некоммерческого сектора региона. Концепция предполагает, помимо прочего, развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, формирование спроса на услуги и деятельность таких организаций, а также развитие их кадрового потенциала и внутрисекторного взаимодействия самих НКО.

"Уже много лет Самарская область работает над развитием важнейшего сектора по работе с гражданами. Миллионы людей ежегодно получают услуги от социально ориентированных некоммерческих организаций. Наша задача, которую поставил перед нами губернатор Дмитрий Азаров, - максимально поддержать этот сектор для его роста. Мы поддерживаем муниципальные программы развития СОНКО, рейтингуем муниципалитеты, софинансируем их расходы, поддерживая тем самым их начинания, и работаем напрямую с Фондом президентских грантов, привлекая дополнительные средства из федерального бюджета. В этом году фонд министерства превысил 80 млн рублей, а вообще за последние три года по всем направлениям на поддержку этого сектора Самарской области было выделено 14 млрд рублей", - рассказал Дмитрий Богданов.

Министр также перечислил условия конкурса, которые совершенствуются с учетом пожеланий самих участников. Так, дважды увеличивался максимальный размер гранта.

Если в 2019 году он составлял 850 тыс. рублей, то в 2021 году максимальный размер гранта составил уже 2 млн рублей. Это условие сохраняется и в текущем году. Расширяются и возможности участия.

Например, снижен "возрастной" порог. Если раньше к участию допускались организации, зарегистрированные не менее 1 года назад, то с 2021 года заявку на участие могут подать СОНКО, срок регистрации которых составляет не менее шести месяцев, при этом предусмотрено 100% авансирование проектов, что позволяет приступить к работе сразу после победы на конкурсе.

Важным новшеством 2021 года стало и то, что прием заявок ведется исключительно онлайн через специализированный сайт. Это позволило значительно расширить доступ к участию в конкурсе для СОНКО, действующих за пределами областного центра. Кроме того, с прошлого года по просьбам участников ведется работа по созданию технической возможности электронной сдачи отчетности.

Своим опытом участия в региональном конкурсе грантов поделились представители СОНКО.

"В 2020 году вместе с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области мы реализовали уникальный испытательный комплекс для беспилотных аппаратов. Сегодня мы активно привлекаем детские кружки и секции, а также клубы технического творчества. Со своим проектом мы уже известны на федеральном уровне, сейчас планируем расширять его до международного формата", - рассказал руководитель проекта Артем Лабаев.

Екатерина Акинцева, возглавляющая АНО "Комплексный общеобразовательный центр для детей с ДЦП "Выше радуги", поделилась опытом проведения занятий для женщин - мам детей с инвалидностью. У каждого занятия было свое направление - психология, стилистика, визаж, косметология, физическое здоровье, увлечения. "Мы обратились в администрацию, нам выделили здание, которое мы отремонтировали, и сейчас мы запускаем наш второй проект, где дети уже школьного возраста будут общаться, развиваться, работать со специалистами и учиться", - поделилась планами Екатерина Акинцева.

В завершение встречи представители социально ориентированных НКО смогли задать министру свои вопросы. Они касались технической части участия в конкурсе, предложений об упрощении отчетностей, взаимодействия с коммерческим сектором и другие. Дмитрий Богданов поручил руководителям структурных подразделений министерства в кратчайшие сроки отработать все предложения руководителей СОНКО.

Напомним, подать заявку для участия в региональном конкурсе социальных проектов можно до 20 июня 2022 года на специализированном портале http://konkursnko.samregion.ru/.

Всего в рамках конкурса выделено восемь направлений и 26 тематик социальных проектов. Отдельное внимание при оценке проектов уделяется их нацеленности на решение задач национальных проектов: приобщение населения к занятиям физкультурой и спортом, увеличение участников культурно-просветительских и образовательных программ, развитие предпринимательских навыков и лидерских качеств у молодежи, вовлечение населения в волонтерскую деятельность, приобщение жителей к сохранению природы и экологии.

Максимальный размер гранта составляет 2 млн рублей, срок реализации проектов - до 18 месяцев. Подать заявку и принять участие в конкурсе могут зарегистрированные на территории Самарской области, юридически оформленные организации, являющиеся социально ориентированными НКО, осуществляющие свою деятельность не менее шести месяцев.