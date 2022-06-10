С 10 июня изменены расписания речных маршрутов из Самары

С 10 июня внесены изменения в расписания движения на маршрутах Самара - Рождествено, Самара - Зольное и Осипенко - Гаврилова Поляна - Осипенко.

В Зольное из Самары ежедневно отправляются рейсы в 8:30 и 18:30. Из Зольного до Самары теплоходы уходят в 5:00 и 14:00.

С Осипенко до Гавриловой Поляны суда отправляются ежедневно в 8:00 и 17:30, по выходным есть дополнительный рейс в 11:30. Обратно - 9:55 и 19:30.

С полным расписанием на маршруте Самара - Рождествено можно ознакомиться по ссылке.