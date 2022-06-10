16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК застраховала ответственность компании Сахатранснефтегаз ВСК внедрила Систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения В 2021 г. самарцы получили 5,3 млрд руб. выплат по страхованию жизни Страховая компания "РСХБ–Страхование" выплатила сельхозпроизводителям Самары более 342 млн рублей Здоровье сотрудников "Волгодонской тепловой генерации" под защитой ВСК

Страхование Финансы

ВСК застраховала ответственность компании Сахатранснефтегаз

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Якутский филиал Страхового Дома ВСК выиграл тендер на страхование ответственности владельца опасного производственного объекта (ОПО) нефтегазовой компании АО "Сахатранснефтегаз" ("СТНГ"). Размер страховой премии составил 2,27 млн рублей.

Страховая защита действует 1 год. Согласно договору, застрахованы более 170 производственных объектов "Сахатранснефтегаза" — газораспределительные и радиорелейные станции, газорегуляторные пункты.

"Сахатранснефтегаз" является системообразующим предприятием нашего региона, поэтому победа в конкурсе на обеспечение страховой защиты компании стала для нас важным и ответственным этапом развития бизнеса филиала. Помимо защиты жизни, здоровья и имущества потерпевших на случай аварий на опасных объектах, ВСК включает в договор страхования опасных объектов (ОПО) дополнительные риски, такие как затраты на ликвидацию последствий ЧП, а также расходы, возникшие в результате загрязнения окружающей среды", — отметил Валентин Сокрут, директор Якутского филиала Страхового Дома ВСК.

АО "Сахатранснефтегаз" — крупная национальная нефтегазовая компания, которая занимает одну из ключевых позиций в социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия). Предприятие снабжает природным газом 97 населенных пунктов Республики Саха (Якутия). Ежегодно конечным потребителям поставляет около 1700 млн м3 переработанного природного газа. Акционерное общество эксплуатирует более 1000 производственных объектов, в том числе 61 газораспределительных станций, 40 радиорелейных станций, 446 газорегуляторных пунктов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3