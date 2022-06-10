ВСК застраховала ответственность компании Сахатранснефтегаз

Якутский филиал Страхового Дома ВСК выиграл тендер на страхование ответственности владельца опасного производственного объекта (ОПО) нефтегазовой компании АО "Сахатранснефтегаз" ("СТНГ"). Размер страховой премии составил 2,27 млн рублей.

Страховая защита действует 1 год. Согласно договору, застрахованы более 170 производственных объектов "Сахатранснефтегаза" — газораспределительные и радиорелейные станции, газорегуляторные пункты.

"Сахатранснефтегаз" является системообразующим предприятием нашего региона, поэтому победа в конкурсе на обеспечение страховой защиты компании стала для нас важным и ответственным этапом развития бизнеса филиала. Помимо защиты жизни, здоровья и имущества потерпевших на случай аварий на опасных объектах, ВСК включает в договор страхования опасных объектов (ОПО) дополнительные риски, такие как затраты на ликвидацию последствий ЧП, а также расходы, возникшие в результате загрязнения окружающей среды", — отметил Валентин Сокрут, директор Якутского филиала Страхового Дома ВСК.

АО "Сахатранснефтегаз" — крупная национальная нефтегазовая компания, которая занимает одну из ключевых позиций в социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия). Предприятие снабжает природным газом 97 населенных пунктов Республики Саха (Якутия). Ежегодно конечным потребителям поставляет около 1700 млн м3 переработанного природного газа. Акционерное общество эксплуатирует более 1000 производственных объектов, в том числе 61 газораспределительных станций, 40 радиорелейных станций, 446 газорегуляторных пунктов.