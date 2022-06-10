В Самаре ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

Из-за чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту в Самаре ограничат движение.

Ограничение будет действовать с 8:00 до 16:00 15 июня на участках:

- по ул. Арена 2018, от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду №2;

- по ул. Дальней, на 500 м от ул. Арена 2018.