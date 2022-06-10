В Самарской области масштабно отметят День России

Ко Дню России по всей стране и в Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых по традиции примут участие жители всех возрастов.

День России — официальный государственный праздник в честь принятия суверенитета Российской Федерации, праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Это символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей родины.

На стадионе "Солидарность Самара Арена" 11 июня начнет работу масштабный фестиваль "САМ.ФЕСТ". 11 июня программа стартует с 14:00, а в День России, 12 июня, — с 13:00. На сцену стадиона "Солидарность Самара Арена" выйдут победители всероссийского творческого конкурса, а также хедлайнеры:

— 11 июня (с 14:00 до 22:00): The Hatters, Slava Marlow, IOWA, Сергей Бобунец.

— 12 июня (с 13:00 до 22:00): Вячеслав Бутусов, Олег Митяев, ARTEMIEV, VLNY.

Ведущие фестиваля: Тутта Ларсен и Евгений Казаченко. Последовательность выступления артистов держат в секрете, чтобы зрители застали максимум исполнителей, как молодых артистов, так и состоявшихся звезд.

И хотя концертная программа будет довольно плотной, организаторы позаботились и о работе других площадок, в том числе вокруг стадиона, чтобы каждый зритель нашел, чем себя занять. На территории "САМ.ФЕСТа" будут работать детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны. Добраться на стадион можно будет на общественном транспорте, работа которого в эти дни будет усилена, а также на специальных шаттлах с бесплатным проездом. С графиком и маршрутом движения можно ознакомиться по ссылке.

Завершением фестивального дня 12 июня на стадионе "Солидарность Самара Арена" станет праздничный фейерверк в честь Дня России в 22:00.

11 июня в ТК "Амбар" (Южное шоссе, 5) проходит 3-й, заключительный день первого губернского маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в России". В этот день, в 14:00 и в 18:00, на главной сцене-подиуме маркет-фестиваля пройдут мастер-классы по компоновке образов с использованием продукции производителей с выставки от имидж-стилиста Екатерины Ворожеевой. В 15:00 состоится торжественное вручение благодарственных писем от губернатора Самарской области Д. И. Азарова, министерства промышленности и торговли Самарской области, а также дипломов об участии в мероприятии. В 16:00 — показ коллекции и мастер-класс "Ответственное потребление и переработка изделий легкой промышленности" от Алены Кожух. А в 15:15 и в 17:00 — показы сезонных коллекций от брендов-участников фестиваля.

В течение всего дня на территории маркет-фестиваля можно ознакомиться с выставкой театральных и сценических костюмов, созданной российскими художниками. Будут работать фотозоны и брендированный пресс-волл, продолжится сбор текстиля для повторного использования для некоммерческих и благотворительных организаций. Для всех гостей будут работать тематические мастерские по изготовлению индивидуальных футболок, платков, головных уборов, приуроченных ко Дню России.

12 июня все желающие смогут бесплатно посетить областные музеи. В праздничной акции участвуют: Самарский областной художественный музей, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина, Дом-музей М. В. Фрунзе, Дом-музей В. И. Ленина; Музей Модерна, Исторический парк "Россия — моя история", Историко-музейный комплекс в селе Ширяево.

Про работу всех музеев в рамках одной публикации рассказать просто невозможно, жителям и гостям региона советуют посмотреть список актуальных выставок на официальных сайтах этих учреждений. Так, в историческом парке "Россия — Моя история" с 11:00 до 18:00 подготовили специальную программу.

В рамках праздничного мероприятия будет возможность посетить различные площадки, принять участие в экскурсиях, мастер-классах и квестах и получить призы.

В историческом парке будет работать интерактивная площадка от молодежного поискового отряда "Сокол" Самарского университета. Здесь будут представлены артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные на полях сражений в Смоленской, Ленинградской и Тверской областях. Каждый желающий сможет узнать о поисковых экспедициях все самое интересное из первых уст.

Доступны также для посещения постоянные экспозиции об истории России с древнейших времен до наших дней: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе 1917–1945".

В Историко-музейном комплексе в селе Ширяево состоится фестиваль "Колыбель ремесел". Участники фестиваля познакомятся с интересные фактами из истории резного дела в России, особенностями и видами резьбы и сотворят свои первые резные шедевры; узнают тонкости кожевенного дела; освоят технику мокрого валяния и создадут из шерсти необыкновенно яркие, теплые и мягкие сувениры; овладеют секретами вязания миниатюрных ковриков и травяных кукол; научатся плести Солнечного коня — традиционную народную куклу и один из самых древних мужских оберегов славян, символ доброго начала, плодородия, мужества.

Посетители Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина смогут посмотреть экспозицию "Гордость земли Самарской". Она создана на основе коллекций документов, фотографий, предметов науки и техники, личных вещей, носящих характер "Персоналий". На выставке будет отражена история Самарского края через биографии ее жителей, внесших вклад в развитие края и страны.

В Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича в день России 12 июня будет показана эпическая опера "Князь Игорь" Александра Бородина по мотивам "Слова о полку Игореве" (начало с 18:30, возрастная категория: 12+). Источником для либретто, написанного Александром Бородиным при участии критика Владимира Стасова, послужил памятник древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", рассказывающий о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году. Эпический склад "Князя Игоря" проявляется в богатырских музыкальных образах, в масштабности форм, в неторопливом, как в былинах, течении действия. Опера зрелищна и никого не оставляет равнодушным, билеты (от 300 рублей) доступны в продаже на официальном сайте учреждения культуры.

Во всех муниципальных образованиях Самарской области также запланирована насыщенная праздничная программа. Так, в Октябрьске состоится торжественное открытие "Парка Поколений", проект которого стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В честь праздника на новых парковых дорожках пройдет гонка на самокатах "Веселый старт" — соревнования среди детей разных возрастных групп. Жителей города Похвистнево в парке "Дружбы" и парке "Юбилейный" ждут на бодрящую утреннюю зарядку "Просыпайся, город!". В Кинеле в парке Победы запланирован пленэр "Моя Россия — моя любовь!", а вечером на площади Мира в кинотеатре под открытым небом покажут фильм "Чемпионы" (6+). Жителей Новокуйбышевска порадует праздничная концертная программа от ансамбля бального танца "Версия". В Отрадном все желающие смогут принять участие в составлении спилс-карты России (сборный деревянный макет из игровых элементов, выполненных в форме территориальных единиц России) в рамках акции "Моя Россия". Жигулевцы примут участие в празднично-игровой программе, в рамках которой запланирован велопробег, конкурс рисунков, викторина, концерт и много других интересных активностей.

Федерация роллер-спорта Самарской области выступила с инициативой провести необычную акцию ко Дню России — роллер-пробег с флагами Российской Федерации. Пробег пройдет вдоль Волги по набережной — 15 воспитанников с триколором проедут по самой красивой и любимой прогулочной улице столицы региона. А в пришкольных лагерях ко Дню России будут проводиться конкурсы рисунков на асфальте в рамках всероссийской акции "Россия рисует". Ребята раскрасят прилегающую территорию в разноцветные и позитивные сюжеты. Дети смогут воплотить свои фантазии на асфальте, а главное, продемонстрировать знания о стране, ее символике, традициях и обычаях народов Российской Федерации.