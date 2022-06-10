В дни фестиваля "САМ.ФЕСТ" в Самаре ограничат движение

В Самаре ограничат движение для проведения фестивали "САМ.ФЕСТ".

Ограничения будут действовать с 00:00 11 июня по 23:00 12 июня на участке дублера Московского шоссе от Ракитовского (Волжского) шоссе до ул. Дальней.

Также на этом участке нельзя будет парковаться.