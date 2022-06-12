Андрей Кислов: "Мы твердо и последовательно отстаиваем свои национальные интересы"

Сенатор Российской Федерации, представитель от Самарской области в Совете Федерации Андрей Кислов поздравил земляков с главным государственным праздником — Днем России.
Как отметил в своем обращении парламентарий, День России символизирует единение всех граждан страны, искреннюю гордость за родину и ее богатую историю, и великую культуру.
"Это повод вспомнить наших предков, которые строили могучую державу и защищали ее от врагов. И сегодня мы продолжаем эти славные традиции, укрепляя прочность и независимость нашего отечества. Наша страна твердо и последовательно отстаивает свои национальные интересы. Сейчас от нас как никогда требуются максимальная консолидация и самоотдача", — отметил Андрей Кислов.
Сенатор выразил уверенность, что единение россиян позволит успешно справиться с любыми вызовами времени.
"Мы любим свою родную землю и верим в нее. Настоящее и будущее России — наша общая ответственность. Именно от нас с вами зависит, какой она будет завтра. И я уверен, что мы сделаем все необходимое, чтобы наши потомки гордились нами", — подчеркнул народный избранник.
Андрей Кислов также отметил, что Самарская область — часть большой страны и крепкого государства, которая играет важную роль в развитии России: "Наши общие трудовые победы — весомый вклад в укрепление благополучия страны".
В заключение сенатор пожелал жителям Самарской области новых успехов и побед, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.
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Неплохо)
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Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
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