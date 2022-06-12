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Игорь Комаров поздравил самарцев с Днем России

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 12 июня, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил самарцев с Днем России.

"Уважаемые жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник — символ нашего национального единства, патриотизма и уважения к Родине.
Мы живем в прекрасной стране: удивительные люди, уникальная история, богатая культура, разнообразные природные ресурсы и мощный научно-технический потенциал.

И в нашей стране, и здесь, в регионах Приволжья, живут представители разных национальностей и религий. И в этом многообразии — наша сила. У всех нас одна Родина — Россия, большая красивая страна с отважными, сильными и добрыми людьми. Каждый из нас гордится великими победами, героями и традициями.

Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Развитие нашей России зависит от нас.
Искренне благодарю жителей Приволжского округа за труд и сплоченность. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!", — говорится в поздравлении. 

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