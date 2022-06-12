В воскресенье, 12 июня, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил самарцев с Днем России.
"Уважаемые жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник — символ нашего национального единства, патриотизма и уважения к Родине.
Мы живем в прекрасной стране: удивительные люди, уникальная история, богатая культура, разнообразные природные ресурсы и мощный научно-технический потенциал.
И в нашей стране, и здесь, в регионах Приволжья, живут представители разных национальностей и религий. И в этом многообразии — наша сила. У всех нас одна Родина — Россия, большая красивая страна с отважными, сильными и добрыми людьми. Каждый из нас гордится великими победами, героями и традициями.
Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Развитие нашей России зависит от нас.
Искренне благодарю жителей Приволжского округа за труд и сплоченность. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!", — говорится в поздравлении.
Последние комментарии
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.